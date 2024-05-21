Ворожі дрони долітають до Дніпропетровщини: бійці сказали, яка ситуація на Покровському фронті

Українські військові екіпажу безпілотника "Фурія" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. Вони пояснили, що окупанти масово застосовують КАБи та кидають багато техніки.

Бійці екіпажу безпілотників "Фурія" 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповіли проєкту "Український Свідок", що Покровський напрямок з'явився нещодавно – після взяття росіянами Авдіївки. Також вони показали роботу українського безпілотника "Фурія".

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Що відбувається на Покровському напрямку

Командир екіпажу із позивним "Абат" розповів, що російські окупанти масово застосовують керовані авіаційні бомби.

"Тут Марс: вирва на вирві. Живого місця немає. І це впливає на морально-психологічний стан наших бійців. Тому і з'явився Покровський фронт – ворог зараз просувається, вони беруть якусь нову посадку кожного дня", – розповів командир.

За його словами, окрім КАБів окупанти кидають на цей напрямок величезну кількість техніки.

Якщо підбиті машини можна відремонтувати, то росіяни намагаються її витягнути. Нерідко нам вдається зупинити колону за допомогою FPV і потім дрони цю техніку добивають,

– пояснив командир.

За його словами, попри високу ефективність наших FPV, на Покровському напрямку ці дрони поступаються "Орланам" та "Суперкамам" російського виробництва.

"З ними важко конкурувати: вони можуть проводити у повітрі більше часу, ніж ми. "Суперкам" тримається у небі 4 години та може долати відстань до 70 кілометрів. "Орлан" ще довше. Тобто звідси вони можуть долітати до Дніпропетровської області", – пояснив військовий.

Навіщо росіянам Покровськ

"Так, Покровськ – це частина плану із захоплення Донецької області. Скільки ми зможемо її утримувати? Це залежатиме від кількості зброї, яку постачають нам західні партнери. Наразі цієї кількості вистачає не для наступу, а для того, щоб триматися", – пояснив "Абат".

За його словами, від Авдіївки, яку росіяни зробили своїм логістичним центром, до Покровська – орієнтовно 30 кілометрів.

"Гадаю, битва за Покровськ може початись лише тоді, коли росіяни займуть Селидове", – підсумував командир.

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Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті