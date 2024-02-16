Співвідношення сил один до семи, – пресофіцер 3-ї ОШБр про ситуацію в Авдіївці

Станом на зараз в Авдіївці точаться запеклі бої за кожен клаптик території. Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів деталі про ситуацію у населеному пункті.

Раніше стало відомо, що Третя штурмова бригада була терміново передислокована у район Авдіївки. Окремі батальйони провели рейд на захоплені ворогом території.

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Яке співвідношення сил у районі Авдіївки

Олександр Бородін розповів, що співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи. Водночас сама ситуація в цьому районі – "критична".

Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні механізовані бригади Росії та спеціалісти з ГРУ,

– розповів пресофіцер.

За його словами, це, напевно, "найсерйозніший кулак" Росії в Україні. Зокрема, станом на зараз в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони.

Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів, тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів – це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів,

– додав Бородін.

Як зазначив пресофіцер 3-ї ОШБр, це не означає, що українські бійці повністю в оточенні ворога на цих ділянках. Втім, це говорить про його можливість уражати позиції наших захисників.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці: коротко