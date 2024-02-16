Співвідношення сил один до семи, – пресофіцер 3-ї ОШБр про ситуацію в Авдіївці
Джерело:"Радіо Свобода"
Станом на зараз в Авдіївці точаться запеклі бої за кожен клаптик території. Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів деталі про ситуацію у населеному пункті.
Раніше стало відомо, що Третя штурмова бригада була терміново передислокована у район Авдіївки. Окремі батальйони провели рейд на захоплені ворогом території.
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Яке співвідношення сил у районі Авдіївки
Олександр Бородін розповів, що співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи. Водночас сама ситуація в цьому районі – "критична".
Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", то тут лінійні механізовані бригади Росії та спеціалісти з ГРУ,
– розповів пресофіцер.
За його словами, це, напевно, "найсерйозніший кулак" Росії в Україні. Зокрема, станом на зараз в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони.
Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів, тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів – це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів,
– додав Бородін.
Як зазначив пресофіцер 3-ї ОШБр, це не означає, що українські бійці повністю в оточенні ворога на цих ділянках. Втім, це говорить про його можливість уражати позиції наших захисників.
Що відомо про ситуацію в Авдіївці: коротко
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізно ввечері 15 лютого розповів, що наразі там відбувається планове підсилення підрозділів. Він також зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Наразі запеклі бої точаться в межах міста.
- Він також підкреслив, що підготовлено нові позиції й продовжують готувати потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Водночас здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
- Крім того, бійці РДК ведуть тяжкі бої у районі Авдіївки. За оприлюдненою ними інформацією, боротьба у населеному пункті дуже важка, але таким чином пишеться історія. На жаль, є втрати, але значно більших, просто-таки неспівмірних втрат зазнає ворог.