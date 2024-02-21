Росіяни продовжують штурмувати в районі Авдіївки: у 3 ОШБр розповіли про ситуацію
Російські окупаційні війська продовжують штурмувати на Авдіївському напрямку. Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів детальніше про ситуацію в районі Авдіївки.
Загарбники намагаються вирахувати слабкі місця в обороні. Про це в ефірі телемарафону заявив Олександр Бородін, інформує 24 Канал.
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Що відбувається в районі Авдіївки
Журналісти поцікавилися в пресофіцера 3 ОШБр Олександра Бородіна, яка наразі ситуація на Авдіївському напрямку.
Олександр Бородін розповів про те, як поводяться росіяни і наскільки активно вони продовжують тиснути.
Він наголосив, що окупанти намагаються продовжувати штурмові дії. Він зауважив, що "це не такий рівень штурмових дій, які були в самому місті", однак вони їх продовжують.
За його словами, це і піхотні штурми під прикриттям техніки.
В якомусь плані вони, напевно, намагаються, скажімо так, вирахувати слабкі місця, щоб вирахувати, де нові лінії оборони,
– повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.
Однак, за словами Олександра Бородіна, "у нас лінія оборони досить стабільна, класична, і через це її простіше утримувати, тому що немає перепонів для, до прикладу, роботи логістики".
Тому що в Авдіївці, як пояснив Бородін, все що стосується будь-якої логістики, медичної і піхотної підтримки було вкрай ускладнено.
Буданов висловився про захоплення росіянами Авдіївки
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- Буданов зазначив, що російську професійну армію було значною мірою знищено в перший рік повномасштабного вторгнення, а це означає, що тепер вона кидає на фронт непідготовлених призовників.
- Також Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може зробити.
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