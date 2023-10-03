Залізниця Бахмута – зараз найбільша зона бойових дій, – ЗСУ пояснили, чому ворог вчепився за неї

Наші військові продовжують робити все можливе для того, щоб вибивати ворога з рідної землі. У ЗСУ зазначають, що найбільша зона бойових дій зараз на залізниці у Бахмуті.

На цьому в ефірі телемарафону наголосив пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков. За його словами, ситуація непроста, адже тривають постійні бойові дії, передає 24 Канал.

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Запеклі бої тривають

Ситуація дуже непроста стає для нашого ворога. Це саме на південному фланзі,

– наголосив він.

За словами речника, наразі мовиться про залізницю, яка проходить по Бахмуту. Вона зараз є найбільшою зоною бойових дій.

Калашніков зазначив, що окупанти перебувають на тому боці залізниці. Російські військові роблять все для того, щоб там утриматися. Власне, з залізниці загарбники намагаються йти в контратаки. Найбільше їх у районі Андріївки.

Але наші військові тиснуть на ворога. Особливо, якщо враховувати, що Андріївка та Кліщіївка на висоті, а сама залізниця – на низині. Це дозволяє бити по окупантах з артилерії. Відтак, російські військові у не дуже вигідному положенні. Водночас відійти до дороги вони не можуть.

Росіяни чіпляються за залізницю

Калашніков зауважив, що якщо ворог почне відступати, то наші військові просуватимуться. Тож, на окупантів очікує ще більша загроза в районі Бахмута.

За словами речника, залізниця, можна сказати, – сіра зона. Але там постійно тривають бої. Окупанти намагаються відновити деякі зі своїх позицій, але наші захисники цього ворогові не дають. Водночас з резервами у ворога стає все гірше.

Він звернув увагу, що позиція, яку зараз утримують вороги, не дуже вигідна для них. Водночас вони не можуть відступати. Бо коли ЗСУ дійдуть до траси Т0513, то вони зможуть просунутися й далі. А це означає, що південно-східний напрямок почне сипатися.

Звернімо увагу на свіжий звіт Інституту з вивчення війни. У ньому пишуть, чому міноборони Росії могло відсторонити командувача Сичевого. Причина: погана робота під Бахмутом.