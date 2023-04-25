"Мікс із окупантів": чому росіяни неефективно виконують завдання в Бахмуті

У Бахмуті тривають пекельні бої. Сили оборони України не перестають вести бойові дії та відбивають штурми росіян.

Про це 24 Каналу, посилаючись на бійців першого та другого батальйону бригади Нацгвардії "Рубіж", розповів командир батальйону "Сила свободи", підполковник Нацгвардії Михайло Крижанівський. Він зауважив, що він і його батальйон нині не перебувають на Бахмутському напрямку.

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"Противник також не полишає спроб захопити територію самого міста чи його околиць. І, в принципі, як в загальному їхньому плані – захопити всю територію України", – заявив він.

Командир батальйону "Сила свободи" наголосив, що українські військові дуже сміливі й будуть битися до останнього.

"І будуть викорінювати, винищувати всього російського загарбника з нашої території. Але ситуація дуже складна, адже бої не припиняються", – розповів підполковник Нацгвардії.

Ворожа артилерія не перестає працювати по позиціях українських армійців. Окрім того, ворог постійно веде розвідувальні дії.

Враховуючи це, можна сказати, що противник все одно намагається захопити місто Бахмут. Для того, щоби відкрити плацдарм для продовження наступу на місто Краматорськ,

– додав Крижанівський.

Штурм позицій

Командир батальйону "Сила свободи" зазначив, що найчастіше у штурмах з боку ворога бере участь ПВК "Вагнера". Враховуючи те, що українські Сили оборони дуже багато утилізували їхніх штатних російських військовослужбовців чи так званих найманців, росіяни активно кидають на цьому напрямку більше засуджених, яких вони понабирали з російських тюрем.

"Тому вони взагалі не жаліють свій особовий склад порівняно з регулярними військами Росії. Така ситуація, що вони просто пачкам закидають засуджених на передок для того, щоб вони штурмували", – розповів він.

За словами Михайла Крижанівського, окупанти не евакуйовують поранених. А також, коли кидають штурмовими групами до десятка людей, то, якщо з них декілька виживає, то вони їх не забирають назад, а просто доповнюють і вони продовжують штурм.

"Це ще раз свідчить, що вони не цінують людський ресурс і всі їхні розмови про те, що в них "дуже багато людського ресурсу, і що вони можуть воювати Бог знає скільки" – насправді не так", – наголосив підполковник Нацгвардії.

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Мікс мобілізованих, найманців та ув'язнених

Командир батальйону "Сила свободи" зауважив, що неможливо виконати успішно завдання, коли люди різної верстви та не пройшли певну підготовку.

"Не пройшли злагодження, то вони просто гарматне м'ясо. І, відповідно, там немає нормальної структури управління й це впливає негативно для них", – зазначив Крижанівський.

Противник боєздатний

Однак, враховуючи те, що росіян багато, вони йдуть та стріляють, тож вони несуть небезпеку для українських підрозділів.

Як військові професіонали вони ніякі, але як гарматне м'ясо, ще і яке стріляє по нас – це не можна цей факт відкидати. Також не можна не дооцінювати противника,

– наголосив він.

Адже це також шкодить українським підрозділам, які готуються до оборони чи до штурму. Тому українські військові завжди враховують те, що противник боєздатний.

"Попри те, який він має склад – чи регулярних військ, чи найманців, чи тих самих засуджених. Адже, якщо ми вважаємо, що вони небоєздатні, то ми неправильно будемо готуватися", – додав підполковник Нацгвардії.

Відповідно, так українські армійці можуть отримати від ворога "сюрприз".

"Ми очікуємо на серйозну боротьбу й вважаємо їх боєздатними, попри те, які б вони там не були", – підсумував командир батальйону "Сила свободи".

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