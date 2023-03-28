Утримуємо Бахмут всупереч термінам і прогнозам, – Сирський назвав головне завдання України
Джерело:Олександр Сирський
Російські війська намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Ворог не залишає спроб оточити та захопити місто.
Про це наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Адже саме це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання.
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Ворог переважає кількісно
Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою,
– зазначив він.
За словами Сирського, коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі нашими воїнами – для нього справа честі.
"Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", – заявив Сирський.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож українські військові ретельно вивчають вразливості ворога, щоб якнайефективніше застосовувати сили.
Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію. На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу, – додав Сирьский.
Ситуація у Бахмуті стабілізувалася
- Протягом останніх днів можна все частіше почути про те, що нашим воїнам вдалося стабілізувати ситуацію в Бахмуті – одній із найгарячіших точок на лінії фронту.
- Речник східного угруповання військ Сергій Череватий пояснив, що наші воїни знають наміри противника та свої сили й засоби. Таким чином наші війська протидіють загарбникам.
- Сергій Череватий зауважив, що наші воїни активно вибудовують оборонні рубежі та свою оборону. Ракетні та артилерійські підрозділи завдають превентивні удари по противнику.
- Також наші воїни розуміють, де ворог концентрує найбільше своїх зусиль та протидіють йому.
- Речник Східного угруповання військ підкреслив, що вже понад 9 місяців українські захисники не дають окупантам прорвати оборону в районі Бахмута для подальшого просування про Донеччині, адже це одне з пріоритетних завдань противника.