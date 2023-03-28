Утримуємо Бахмут всупереч термінам і прогнозам, – Сирський назвав головне завдання України

Російські війська намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Ворог не залишає спроб оточити та захопити місто.

Про це наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Адже саме це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання.

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Ворог переважає кількісно

Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою,

– зазначив він.

За словами Сирського, коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі нашими воїнами – для нього справа честі.

"Завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам", – заявив Сирський.



Командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож українські військові ретельно вивчають вразливості ворога, щоб якнайефективніше застосовувати сили.

Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію. На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу, – додав Сирьский.

Ситуація у Бахмуті стабілізувалася