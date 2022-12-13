На Луганщині ЗСУ за добу знищили 6 ворожих "Градів": яка ситуація на Донбасі

Бахмут зараз є найбільш гарячою точною східного фронту, адже за місто точаться запеклі бої. Ворог зосередив чималу кількість артилерії на цьому напрямку, однак чимало одиниць техніки уже ліквідували Збройні Сили.

Поблизу невеличкого містечка Бахмута, що на Донеччині, окупанти втрачають щодня до 120 бійців, однак їм все одно не вдається взяти населений пункт. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону розповів, яка ситуація в регіоні станом на 13 грудня та як українській армії вдається успішно ліквідовувати загарбників.

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Ворог зосереджує у Бахмуті артилерію

За словами Череватого, окупанти зараз намагаються зробити усе, аби прорвати оборону ЗСУ і використовують задля цього у великій кількості артилерійські системи. Проте потрібно розуміти, що з кожним днем російським солдатам все важче вести ефективні бойові дії.

Справді ворог мав та має великий запас боєприпасів калібру 122 та 152 міліметри до всіх систем реактивного вогню, проте інтенсивна війна протягом 9 місяців виснажує будь-які запаси та безперечно ворогові доводилось розв'язувати ці логістичні питання,

– сказав речник.

Говорячи про розв'язання логістичних питань, Череватий мав на увазі те, що росіянам доводиться постачати боєприпаси з дальніх регіонів держави – тобто зі складів, які розташовані далеко від лінії фронту.

Водночас він згадав про наказ, згідно з яким вороже командування заборонило розвантажувати артилерійські боєприпаси менше ніж за 100 кілометрів від лінії зіткнення. Таке рішення мотивоване тим, що ЗСУ системно завдають ударів по російських підрозділах та їхній техніці.

Як українська армія ліквідовує ворожу артилерію

Наразі відомо, що кількість ворожих артилерійських дивізіонів на Бахмутському напрямку уже 12. За словами Череватого, це багато, однак навіть така кількість зброї не є перешкодою для Збройних Сил, які не втомлюються засвідчувати, що Бахмут не по зубах росіянам.

Це багато (кількість артилерії – 24 Канал) і це видно по самому знищеному місту. Напевно, неушкодженого місця немає у Бахмуті,

– констатував Череватий.

Наостанок він згадав, що на Луганщині українським захисникам вдалось знищити 6 систем "Град" за добу. Можемо припустити, що успіхи наших вояків під Бахмутом також чималі. До того ж експерти зазначають, що росіяни використовують таку тактику, коли після безрезультатних атак у їхніх взводах виживає лише 10 відсотків солдатів.