Чи можуть росіяни найближчим часом оточити Бахмут: оцінка аналітиків з Інституту вивчення війни

Росіяни не полишають спроб йти в атаку на низці напрямків, зокрема – Бахмутському. Аналітики висловили припущення, чи здатні вороги оточити населений пункт.

Своїми міркуваннями поділилися експерти з Інституту з вивчення війни. Вони висловилися щодо шансів ворога оточити Бахмут, поблизу якого ворог щоденно зазнає шалених втрат.

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Видають бажане за дійсне

В Інституті спочатку послалися на російські джерела. Згідно з їхніми заявами, 29 листопада окупантам таки вдалося досягнути незначних успіхів поблизу Бахмута. Водночас аналітики припускають, що противник навряд чи міг просуватися з такими темпами, про які він повідомляє.

Укладачі звіту спираються на геолокаційні кадри. Вони демонструють, що окупанти дійсно досягли певного прогресу на південний схід від Бахмута. Водночас в Інституті не можуть підтвердити інші заяви ворога щодо успіхів поблизу цього населеного пункту після 27 листопада.

Аналітики зауважили, що деякі військові блогери почали поширювати заяви про прорив української лінії оборони. Мовляв, це вдалося зробити на південь від Бахмута уздовж шосе Т0513. І що це дозволило окупантам просунути в напрямку Часового Яру. Останнє мало б стати причиною перерізання однієї із двох основних українських наземних комунікацій до Бахмута.

Чи зможуть росіяни оточити Бахмут

Укладачі звіту наголошують, що відповідні заяви можуть бути частиною російської інформаційної операції. Крім того, вони можуть бути передчасними. І ми це вже неодноразово спостерігали, коли окупанти звітували про захоплення певного населеного пункту, а потім упродовж місяців не могли цього зробити.

В Інституті також припустили, чи зможуть росіяни таки оточити Бахмут. У звіті наголошують на тому, що російські війська зазнають занепаду поблизу цього населеного пункту. Тому навряд чи швидко їм вдасться взяти його в облогу.

Нагадаємо Путін неодноразово віддавав наказ взяти Бахмут за будь-яку ціну. Туди, власне, і перекидають як мобілізованих, так і вагнерівців.

До слова, така активність ворога у цьому напрямку зіграла з ним злий жарт. Втрати окупантів продовжують зростати шаленими темпами. Станом на ранок 30 листопада на той світ відправили 88 380 бійців "другої армії світу".

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