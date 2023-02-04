Російські війська посилюють наступ у районі Кремінної: в ISW проаналізували ситуацію на Сході

Російські окупанти продовжують наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна. Особливо загарбники активізувалися поблизу Кремінної.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупаційні війська здійснили обмежений наземний наступ на північний захід від Сватового та продовжили наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна 3 лютого.

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Окупанти активізувалися поблизу Кремінної

То того ж Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські штурми поблизу Стельмахівки (15 кілометрів на захід від Сватового) Луганської області.

Експерти зазначають, що відомий російський мілблогер 2 січня заявив, що українські сили готувалися відбити російську атаку в районі лінії Гряниківка-Петропавлівка-Синьківка і що українська диверсійно-розвідувальна група діяла поблизу Кислівки (26 кілометрів на північний захід від Сватового).

Мілблогер доповнив повідомлення новин від 3 лютого, стверджуючи, що російські війська відбили українське просування в районі Сватове-Кремінна, який у звіті назвали "найнапруженішою ділянкою" Луганського фронту.

Росіяни регулярно обстрілюють українські позиції

У повідомленні стверджувалося, що російський 488-й мотострілецький полк (144-а мотострілецька дивізія, 20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) регулярно обстрілював українські позиції в районі Сватове-Кремінна.

Інший мілблогер 2 лютого заявив, що 144-та мотострілецька дивізія провела успішні операції в районі Сватове-Кремінна 1 лютого і що українські війська протягом ночі перекинули туди резерви. Він також стверджував, що українські сили збільшили темп артилерійського вогню та провели кілька контратак, які російські сили відбили.

Мілблогер стверджував, що російські сили здійснили атаки в невизначеному районі вздовж лінії Сватове-Кремінна, прориваючи першу лінію оборони українських військових. Також він заявив, що російські сили зосередилися на утриманні цих нових оборонних позицій і провели розвідку українських ліній. За його словами, що російський 59-й танковий полк (144-а мотострілецька дивізія, 20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) провів успішні наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

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У звіті зазначають, що з лютого російські війська активізували наступальні дії на захід від Кремінної. 3 лютого в Генштабі повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Невського (18 кілометрів на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 кілометрів на південь від Кремінної) Луганської області.

3 лютого речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська посилили бойову активність на Лиманському напрямку та здійснили рекордну кількість артилерійських ударів (384) і 20 бойових зіткнень.

2 лютого російський мілблогер заявив, що 3-я мотострілецька дивізія (20-та загальновійськова армія Західного військового округу) розпочала наступ біля балки Журавка на північний захід від Кремінної. Мілблогер також стверджує, що 144-та мотострілецька дивізія прорвала українську оборону на два кілометри в напрямку Ямполівки (16 кілометрів на захід від Кремінної), а російські штурмові групи просунулися до українських позицій біля Діброви (5 кілометрів на південний захід від Кремінної).

Російські війська замаскувалися під українську піхоту

Мілблогер запевняє, що українські війська відступили на другу лінію оборони після російської атаки в Серебрянському лісі (10 кілометрів на південний захід від Кремінної). Інший мілблогер заявив, що 3 лютого російські сили намагалися просунутися біля Червонопопівки (5 кілометрів на північ від Кремінної) від Площанки (15 кілометрів на північний захід від Кремінної), щоб відкинути українські сили через річку Жеребець.

Крім того, різні російські джерела стверджували, що українські війська взяли під контроль Білогорівку. Окупаційна влада Лисичанська 3 лютого заявила, що українські війська залишили свої позиції в Білогорівці, цю заяву посилили інші мілблогери.

Аналітики зазначають, що претензії щодо статусу Білогорівки суперечливі. Інший мілблогер 3 лютого заявив, що російські війська атакували Білогорівку, але не змогли взяти населений пункт. На кадрах, опублікованих 1 лютого, видно, як нібито російські сили, замасковані під українську піхоту, атакують українські позиції поблизу Білогорівки. Якби російські сили, одягнені в українську форму, атакували українські позиції, це було б порушенням Женевської конвенції про військові злочини, яка забороняє "неправомірне використання військових знаків розрізнення та форми ворога".