Прикордонники попередили українців про черги на кордоні з Польщею

З початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони наших громадян виїхали за межі країни, щоб знайти тимчасовий прихисток деінде. Втім, попри те, що в Україні досі небезпечно, чимало людей повертаються.

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею

Здебільшого українці повертаються додому через польсько-український кордон, тому на пропускних пунктах з цією країною можуть бути черги. Це відбувається і зараз, відтак Державна прикордонна служба попередила про черги на кордоні з Польщею.

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Зазначається, що на окремих напрямках спостерігається накопичення легкового автотранспорту на виїзд з Польщі до України.

Черги у напрямку України спостерігаються перед наступними пунктами пропуску:

"Зосин – Устилуг" – близько 400 легкових авто;

– близько 400 легкових авто; "Долгобичув – Угринів" – близько 80 легкових авто;

– близько 80 легкових авто; "Будоміж – Грушів" – близько 50 легкових авто;

– близько 50 легкових авто; "Корчова – Краківець" – близько 30 легкових авто;

– близько 30 легкових авто; "Медика – Шегині" – близько 60 легкових авто.

Водночас у ДПСУ підкреслили, що накопичення транспорту перед вищевказаними пунктами пропуску на території суміжної країни не обмежує можливості пропуску легковиків, які перетинають кордон з приватною метою.

Зеленський скасував нульове розмитнення для авто

Президент Володимир Зеленський 30 червня підписав закон, який скасовує безмитне ввезення автомобілів з Європи в Україну. Документ вступив у дію 1 липня. Тобто відтепер українцям потрібно сплачувати всі мита під час ввезення автомобілів з-за кордону. Зауважимо, закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року. Таке рішення було прийнято на тлі того, що з початком повномасштабної війни в Україні деякі українці почали звозити елітні автівки, а не машини бійцям ЗСУ. Це може вас зацікавити – на кордоні з Польщею продають вигідні місця у черзі: дивіться відео