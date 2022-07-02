Прикордонники попередили українців про черги на кордоні з Польщею
Джерело:телеграм ДПСУ
З початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони наших громадян виїхали за межі країни, щоб знайти тимчасовий прихисток деінде. Втім, попри те, що в Україні досі небезпечно, чимало людей повертаються.
Українців попередили про черги на кордоні з Польщею
Здебільшого українці повертаються додому через польсько-український кордон, тому на пропускних пунктах з цією країною можуть бути черги. Це відбувається і зараз, відтак Державна прикордонна служба попередила про черги на кордоні з Польщею.
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Зазначається, що на окремих напрямках спостерігається накопичення легкового автотранспорту на виїзд з Польщі до України.
Черги у напрямку України спостерігаються перед наступними пунктами пропуску:
- "Зосин – Устилуг" – близько 400 легкових авто;
- "Долгобичув – Угринів" – близько 80 легкових авто;
- "Будоміж – Грушів" – близько 50 легкових авто;
- "Корчова – Краківець" – близько 30 легкових авто;
- "Медика – Шегині" – близько 60 легкових авто.
Водночас у ДПСУ підкреслили, що накопичення транспорту перед вищевказаними пунктами пропуску на території суміжної країни не обмежує можливості пропуску легковиків, які перетинають кордон з приватною метою.Зауважте: відстежувати наявність черг на виїзд з Польщі до України можна у мобільному додатку "Mobilna Granica" та за посиланнями.
Зеленський скасував нульове розмитнення для авто
Президент Володимир Зеленський 30 червня підписав закон, який скасовує безмитне ввезення автомобілів з Європи в Україну. Документ вступив у дію 1 липня. Тобто відтепер українцям потрібно сплачувати всі мита під час ввезення автомобілів з-за кордону.
Зауважимо, закон відновлює мита, акцизи та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні 2022 року.
Таке рішення було прийнято на тлі того, що з початком повномасштабної війни в Україні деякі українці почали звозити елітні автівки, а не машини бійцям ЗСУ.
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