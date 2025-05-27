"Тримають ЗСУ у напрузі": на кордоні Чернігівщини фіксують військову присутність ворожих сил

Вздовж кордону Росії з Чернігівщиною фіксується військова присутність окупантів. Війська країни-агресорки тримають у напрузі та сковують українські бойові підрозділи.

Про це розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, інформує "РБК-Україна", пише 24 Канал.

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Ситуація на кордоні Чернігівщини

Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи) на більш гарячі ділянки фронту,

– розповів Мисник.

Водночас він вказав, що найбільша концентрація ворожих сил по обстрілах та живій силі навпроти Сумської області – на Курщині.

Речник ОТУ "Сіверськ" додав, що загарбники мають певні накопичення на території Курської області і намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте ЗСУ максимально знищують окупантів та не дають їм просуватися в глиб території України.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень. В Генштабі ЗСУ повідомляли, що вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 9 ракет та 87 авіаударів, скинувши 151 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, противник здійснив 4586 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3068 дронів.

