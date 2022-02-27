Ворог атакує цивільних: яка ситуація в Чернігові після доби обстрілів

В міськраді Чернігова зранку 27 лютого підбили підсумки ворожих обстрілів. Їх вели по місту окупаційні війська Росії протягом минулої доби.

Із журналістами про наслідки злочинних дій кремлівських солдатів поспілкувався Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако. Він акцентував на тому, що окупанти воюють проти мирних людей.

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Дії ворогів суперечать їхній пропаганді

Вкарай показовим є те, що окупанти переважно пошкоджують саме будівлі не військового призначення. Що зовсім суперечить парадигмі пропаганди ворога.

Дії Росії – це геноцид мирного населення, а не "спецоперація", як розказує їхня пропаганда,

– сказав секретар Чернігівської міськради.

Внаслідок обстрілів ворога в Чернігові:

значна частина міста залишилася без світла;

без тепла і світла тепер, зокрема, геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня.

ворог обстріляв десятки житлових будинків, в тому числі багатоповерхівки;

повністю знищений дитячий садок.

Але не обійшлося в цей день і без позитиву. В бомбосховищі міського пологового будинку народилося двоє дітей.

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Читайте текст допису телеграму "Суспільне Чернігів":

Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако про обстріли міста російськими військами та ситуацію в місті.

"Дії росії - це геноцид мирного населення, а не «спецоперація», як розказує їхня пропаганда.

Внаслідок обстрілів ворога в Чернігові без тепла і світла геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня та ряд інших закладів.

Значна частина міста без світла. Вчора ворог обстріляв десятки житлових будинків, в тому числі багатоповерхових. Знищено дитячий садок.

В цей час в бомбосховищі міського пологового народилося двоє дітей", – повідомив Ломако.