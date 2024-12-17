Утримання окремих позицій на Донеччині стало неможливим через руйнування укріплень, – ЗСУ

На Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Противник здійснив кілька спроб штурму українських укріплень у різних районах, зокрема біля Шевченка, Курахового, Часового Яру та Костянтинопольського.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". На окремих позиціях укріплення зазнали значних руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання.

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Яка ситуація на фронті

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що впродовж доби російські війська атакували укріплення в районі Шевченка, південніше Сторожевого, південно-східніше Успенівки, східніше Трудового, в районі східних околиць Дальнього, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Втім, ворог успіху не мав та зазнав втрат, тому змушений був відійти.

Внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни проводять штурмові дії в районі Нового Комара, південно-східніше Піщаного, в міській забудові Часового Яру. Також окупанти намагалися покращити своє тактичне положення, за підтримки бронетехніки і атакував укріплення українських бійців в районі південно-східних околиць Костянтинопольського.

Де відбулися бойові зіткнення / Карта ОСУВ "Хортиця"

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що боєзіткнення тривають і наразі змін тактичного положення противника не відбулося.