Ситуація – важка: в ОП розповіли про електропостачання в Києві

Ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів у Києві станом на вечір 6 листопада залишається важкою. Водночас тимчасові вимкнення світла – контрольовані.

Кирило Тимошенко зауважив, що наразі, мабуть, кожен киянин та киянка відчувають на собі, що ситуація – важка. Однак тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізувати енергосистему.

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Наразі дуже важливо не допускати масового відключення.

Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, – контрольовані. Наша лють в такі моменти та безпорадність – це те, чого і хотів досягти ворог, атакуючи енергооб'єкти. Тому працюємо, не панікуємо, – заявив Тимошенко.

У КМД відреагували на повідомлення про ймовірну евакуацію з Києва

Роман Ткачук – директор Департаменту муніципальної безпеки –спростував інформацію, що з Києва начебто готуються евакуювати населення. Ситуація в українській столиці залишається контрольованою.

Водночас Ткачук наголосив, що місцева влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, мовиться про повну і довготривалу відсутність електроенергії, водо- та теплопостачання.

Важливо, аби система цивільного захисту була готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Водночас не варто думати, що наразі готуються евакуювати людей.

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