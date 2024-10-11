Росія штурмувала 30 разів Куп'янський напрямок: карта бойових дій станом на 11 жовтня

Триває 961 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом 10 жовтня ЗСУ зафіксували 169 бойових зіткнень.

За це день росіяни здійснили 6 ракетних ударів, 71 авіаційний удар, 4672 обстріли, понад 180 з яких – з РСЗВ. Водночас, як розповіли у Генштабі, наші війська завдали 8 ударів по районах зосередження росіян, уразили два пункти управління, артсистему, вертоліт та базу ПММ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Росія продовжувала штурмові дії. Там зафіксовано 5 бойових зіткнень біля Вовчанська та Тихого.

Тривали бої поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку було 14 російських атак. ЗСУ відбивали штурмові дії Росії біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбивали 30 штурмових дій росіян поблизу Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

Поблизу Дружелюбівки тривали бої: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 7 спроб російської армії прорвати українську оборону біля Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупант, за підтримки авіації, здійснив 8 атак. Свої зусилля він зосереджував поблизу Торецька та Щербинівки.

Росія атакувала біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 24 атаки. Свої зусилля росіяни зосередили у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

Росія атакувала біля Селидового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати російську армію біля Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. Там окупанти 24 рази намагалися прорвати оборону Сил оборони.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 11 атак позицій у напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку Росія двічі безуспішно атакувала позиції ЗСУ біля Малої Токмачки та Роботиного.

Росіяни атакували біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку втрат позицій ЗСУ та територій не допущено. Сили оборони успішно відбили 5 атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено. Оперативна ситуація без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активно застосовує авіацію зі своєї сторони та обстрілює прикордоння.

У Курській області ЗСУ продовжують завдавати росіянам значних втрат в техніці та живій силі, а також виснажують їхній наступальний потенціал вздовж усієї лінії фронту та у тилу.