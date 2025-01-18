Росіяни окупували Времівку, є просування ворога на інших напрямках: аналіз боїв та карти ISW

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ та контратакувати, де це можливо. На полі бою відбулися певні зміни, які зафіксував у новому звіті Інститут вивчення війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Дивіться також Росія кидає в бій додаткові резерви, щоб зберегти темп наступу й охопити Покровськ Які зміни відбулися на фронті 17 січня російські війська захопили Времівку . Ворог намагається окупувати Велику Новосілку та намагається витіснити українських військових з цього населеного пункту. Наразі невідомо, чи будуть вони атакувати безпосередньо саме місто, чи спробують взяти його в кліщі.

. Ворог намагається окупувати Велику Новосілку та намагається витіснити українських військових з цього населеного пункту. Наразі невідомо, чи будуть вони атакувати безпосередньо саме місто, чи спробують взяти його в кліщі. Російським військам вдалося просунутися до головного виступу України у Курській області в результаті боїв 17 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Вікторівки (на південний схід від Коренево). Бої тривали на північ від Суджі біля Погребків і Черкаського Поріччя; на південь від Суджі біля Махнівки; та в лісосмугах біля Суджі.

в результаті боїв 17 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Вікторівки (на південний схід від Коренево). Бої тривали на північ від Суджі біля Погребків і Черкаського Поріччя; на південь від Суджі біля Махнівки; та в лісосмугах біля Суджі. Окупантам вдалося просунутися на північний схід від Харкова . Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно трохи просунулися до вулиці Зернової на півночі Вовчанська. Крім того, росіяни 16 і 17 січня продовжували вести наземні атаки поблизу Тихого.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно трохи просунулися до вулиці Зернової на півночі Вовчанська. Крім того, росіяни 16 і 17 січня продовжували вести наземні атаки поблизу Тихого. Російські війська мали незначне просування на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, свідчать про те, що росіяни просунулися на північний захід вздовж траси Р-07 Сватове – Куп’янськ на південний захід від Степової Новоселівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, свідчать про те, що росіяни просунулися на північний захід вздовж траси Р-07 Сватове – Куп’янськ на південний захід від Степової Новоселівки. Також зафіксовано просування росіян в напрямку Борової . Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, вказують на те, що російські війська просунулися на схід від Зеленого Гаю.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, вказують на те, що російські війська просунулися на схід від Зеленого Гаю. 17 січня російські війська продовжували наступ на Лиманському напрямку, але просунулися не мали. Бойові дії в Україні та Росії за 18 січня / Карти ISW Крім того, ворог не мав успіху у просування на Сіверському напрямку . Бойові дії відбувалися в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дарівки.

. Бойові дії відбувалися в районі Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дарівки. Також окупанти продовжили вести наступальні дії в напрямку Часового Яру , втім, без просування.

, втім, без просування. Російські війська просунулися на захід від Торецька . Геолокаційні кадри, опубліковані 16 січня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Лесі Українки на східній Петрівці. Також ворог продовжував проводити наземні атаки в самому Торецьку, в районі Кримського та Диліївки та в районі Леонідівки і Щербинівки.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 січня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Лесі Українки на східній Петрівці. Також ворог продовжував проводити наземні атаки в самому Торецьку, в районі Кримського та Диліївки та в районі Леонідівки і Щербинівки. Зафіксовано просування росіян на Покровському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, свідчать про те, що російські війська, ймовірно, захопили Ясенове, а також просувалися вздовж південного (лівого) берега річки Солона на північ від Успенівки.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, свідчать про те, що російські війська, ймовірно, захопили Ясенове, а також просувалися вздовж південного (лівого) берега річки Солона на північ від Успенівки. Також окупаційним військам вдалося просунутися на південний захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, вказують на те, що, ймовірно, частини російської 39 мотострілецької бригади могла просунутися на північний схід від Сухих Ялів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 січня, вказують на те, що, ймовірно, частини російської 39 мотострілецької бригади могла просунутися на північний схід від Сухих Ялів. Російські війська проводили обмежені наземні атаки на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки, але без просування.