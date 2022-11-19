У лікарні Горлівки та Криму привезли майже 600 поранених окупантів, – зведення Генштабу

Російські окупанти продовжують вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Наші воїни докладають потужних зусиль, щоб стримати ворога від просування.

Українські військові за добу 18 листопада успішно відбили ворожі атаки біля 6 населених пунктів. Мовиться про Білогорівку, Зеленопілля, Кліщіївку, Первомайське, Водяне та Новомихайлівку у Донецькій області.

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Яка ситуація на головних напрямках фронту

Росіяни активно обстрілювали населені пункти на лінії розмежування. Вони відкривали вогонь з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, танків тощо. Під удар потрапляли не лише території, які розташовані біля зони бойових дій, а й інші мирні міста та села.

Крім того, росіяни обстріляли Чорнобаївку та Херсон, з яких кілька днів тому втекли.

ЗСУ активно відправляють окупантів у лікарні

Упродовж 10 – 16 листопада у лікарні окупованої Горлівки з напрямку Майорська доставили близько 500 поранених окупантів. Більшість з них лише нещодавно мобілізували на війну.

Українські військові завдали точного удару по скупченню окупантів у Михайлівці, що в Скадовському районі Херсонщини. У результаті цього російська армія втратила 40 бійців вбитими й 70 – пораненими. Травмованих окупантів відвезли у лікарні Криму.

За добу наша авіація завдала 7 ударів по скупченню особового складу й техніки ворожого війська. Водночас ракетні війська та артилерії уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили і засіб ППО росіян.

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