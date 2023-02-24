Противник атакував баражуючими боєприпасами, ЗСУ знищили ворожий гелікоптер: головне з Генштабу

Уже рівно рік як українські захисники стримують широкомасштабну атаку Росії на нашу державу. В командуванні української армії описали ситуація на полі бою та зазначили, які ділянки фронту є найгарячішими.

Відомо, що загарбники консолідують сили, намагаючись наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Однак воїни Збройних Сил дають їм відсіч.

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Які міста та села обстрілювали вороги та де "від'ємно наступали": ситуація на напрямках

Як констатували у Генштабі, протягом доби ворог завдав 18 авіаційних ударів, з них 4 – баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Також росіяни здійснили понад 30 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках – ситуація без суттєвих змін. Поки Росія не формує ударних угруповань для повторного наступу. Проте путінські вояки продовжують атакувати населені пункти в цьому регіоні. Серед них – Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області. Також на Харківщині обстрілів зазнали 18 районів населених пунктів, зокрема, йдеться про Леміщине, Олександрівку, Старицю, Вовчанськ та Бологівку.

, , та – ситуація без суттєвих змін. Поки Росія не формує ударних угруповань для повторного наступу. Проте путінські вояки продовжують атакувати населені пункти в цьому регіоні. Серед них – Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області. Також на Харківщині обстрілів зазнали 18 районів населених пунктів, зокрема, йдеться про Леміщине, Олександрівку, Старицю, Вовчанськ та Бологівку. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог намагався наступати в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам'янське і Роздолівка, що на Донеччині. Водночас він здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів, серед яких: Гряниківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині.

та ворог намагався наступати в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам'янське і Роздолівка, що на Донеччині. Водночас він здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів, серед яких: Гряниківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку безрезультатний наступ окупанти провели поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Окрім того, обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

безрезультатний наступ окупанти провели поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Окрім того, обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка росіяни хотіли просунутись, але їм не вдалось цього зробити. Зауважимо, що артилерійські обстріли було зафіксовано поряд 16 населених пунктів, серед них: Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

та в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка росіяни хотіли просунутись, але їм не вдалось цього зробити. Зауважимо, що артилерійські обстріли було зафіксовано поряд 16 населених пунктів, серед них: Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони 17 населених пунктів. Зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я Запорізької області.

під ворожий вогонь потрапили райони 17 населених пунктів. Зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню постраждало 27 населених пунктів Херсонської області, що розташовуються на правому березі Дніпра. Мовиться про Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

Свавілля росіян на окупованій частині Херсонщини

Все ще існує загроза завдання Росією ракетних ударів по всій території нашої держави. Нехтувати безпекою не можна у жодному разі.

Стало відомо, що в Чаплинці Херсонської області загарбники ввели цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого. Ймовірно, причина цього – перекидання військової техніки з тимчасово окупованого Криму для укріплення лінії оборони.

Водночас у Новій Каховці окупанти вдираються у помешкання людей, аргументуючи це так званими "перевірками".

У ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ,

– констатували в Генштабі.

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Успіхи ЗСУ та втрати ворога

Станом на 24 лютого 2023 року відомо, що за добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження техніки та особового складу ворога. Також ЗСУ знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БпЛА "Ланцет".

Окрім того, до цієї теми згадаємо, що за рік від початку повномасштабного вторгнення українська армія відправила до Кобзона 146 820 росіян.