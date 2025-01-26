Понад 150 боєзіткнень, активні бої під Покровськом: вечірнє зведення Генштабу

26 січня російські окупанти продовжили свій наступ на міста і села України. За добу на фронті відбулося 153 бойові зіткнення. На Покровському напрямку вороги провели найбільше атак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00.

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Бої на фронті 26 січня

У Генеральному штабі повідомили, що російські війська здійснили 31 авіаційний удар, застосувавши 41 КАБ, атакував майже 700 дронами-камікадзе та майже 4000 обстріляв з різних типів озброєння позицій українських військ і населені пункти.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Вовчанська. ЗСУ відбили три атаки, один бій з окупантами триває.

На Куп’янському напрямку противник атакував українські позиції 11 разів біля Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового. Росіяни вдарили КАБами по Куп’янську, Кучерівці та Петропавлівці.

На Лиманському напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районі Греківки, Новоєгорівки, Надії, Зеленого Гаю, Макіївки, Ямполівки та Торського. На цій ділянці досі триває один бій.

На Краматорському напрямку російські війська наступають неподалік населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора. За добу відбулася 21 ворожа атака, одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися вклинитися в оборону ЗСУ 8 разів. У районі Торецька всі атаки відбито. Костянтинівка, Катеринівка та Клебан-Бик опинилися під ударом ворожих КАБів.

На Покровському напрямку окупанти впродовж дня здійснили 70 штурмів. Це напрямок досі залишається найгарячішим. Росіяни активно діють поблизу Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного. 6 боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку триває три боєзіткнення. Росіяни 11 разів наступали на позиції ЗСУ, намагаючись просунутися в районі Костянтинополя, Розлива, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку за добу українські захисники відбили одну атаку росіян біля Новоандріївки.

Тако один раз ворог намагався атакувати на Придніпровському напрямку, але успіху не мав.

У Курській області російські війська скинули 29 КАБ і здійснили 395 артилерійських обстрілів. ЗСУ відбили 7 атак противника.

У Генштабі за боротьбу в надзвичайно складних умовах відзначили воїнів 425 окремого штурмового полку "Скала", 46 окремої аеромобільної бригади, 13 бригади оперативного призначення "Хартія" та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.