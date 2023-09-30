Ворог влаштовує диверсії на Півночі й намагається відновити позиції на Сході, – Генштаб

Росіяни не полишають спроб відновити втрачені позиції на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Вони намагаються відбити їх у Сил оборони, але успіху не мають.

Крім того, ворог не полишає диверсійної діяльності на Півночі нашої країни й постійно обстрілює населені пункти у всіх прифронтових та прикордонних областях. Загалом, під артилерійським вогнем протягом доби опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Ворог даремно намагається відновити позиції

Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Поступово українські захисники звільняють тимчасово окуповані території від рук російських загарбників. Втім, ворог не полишає спроб відновити втрачені положення.

Зокрема, протягом минулої доби росіяни намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку, проте успіху не мали. Були даремні спроби відбити у ЗСУ позиції й південно-західніше Авдіївки Донецької області та на Півдні – в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. Проте всі ці спроби успіху не мали, а ворог – лише зазнав шалених втрат.

На Півночі ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Крім того, продовжують росіяни також вести диверсійну діяльність.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області,

– мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни зазнають шалених втрат

Сили оборони натомість нищать ворога й завдають так званій "другій армії світу" колосальних втрат. Так, українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом доби підрозділи ракетних військ також уразили: