Зеки-дезертири в окупованій Ясинуватій, примусова мобілізація на Запоріжжі: головне з Генштабу

Українські військові продовжують протистояти російській агресії. Вони не лише знищують окупантів, а й звільняють рідну землю. Розповідаємо про ситуацію на фронті станом на ранок 8 грудня.

Як зазначають у Генштабі, російські загарбники не полишають спроб йти в атаку. І це вони роблять попри те, що зазнають чималих втрат на фронті.

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Атаки й обстріли не вщухають

За минулу добу зафіксували наступ ворога у районах Тернова на Харківщині, Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки на Луганщині, Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Їх наші захисники відбили, змусивши окупантів відступати.

Відомо також, що загарбники завдали 7 ракетних і 16 авіаударів. Крім того, зафіксували понад 40 обстрілів з РСЗВ. У Генштабі наголошують, що ризик ракетних ударів по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури зберігаються. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу та переходьте до укриття, коли лунають сирени.

Дезертирство серед окупантів росте

За наявними даними, нестабільна ситуація в тимчасово окупованій Ясинуватій, що на Донеччині. Там під час перевезення одного з підрозділів ворога до бойових позицій зафіксували втечу. Її здійснили близько 20 зеків. Таким чином можна вважати, що вони її зробили ледь не двічі: спочатку з в'язниці, але за підтримки військового керівництва, а потім – з лінії фронту.

У Генштабі зазначають, що трьох втікачів знайшли та ліквідували. Це зробили для того, щоб в інших не було навіть спокуси повторити щось подібне.

Тим часом на тимчасово окупованій території Запоріжжя ворог шукає можливостей поповнювати втрати. Для цього росіяни планують мобілізувати до війська місцевих мешканців. Відомо, що у Мелітополі уже видають повістки чоловікам призовного віку. Від них вимагають прибути до військового комісаріату найближчим часом.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Як зазначають у зведенні, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Також 2 удари зафіксували по позиціях ЗРК.

Також наші військові збили дрон-камікадзе типу "Шахід-136" та БпЛА для розвідки "Орлан". А от підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

6 пунктів управління;

5 районів скупчення живої сили;

позицію артилерії;

2 склади з боєприпасами.

Яка ситуація на різних напрямках

Волинський і Поліський – суттєвих змін не зафіксували, а от на Сіверському – артилерійські та мінометні обстріли. Обстрілював з танків й артилерії ворог і Слобожанський напрямок.

А от на Куп'янському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни намагаються оборонятися. Вогневе ураження районів низки населених пунктів зафіксовано на Лиманському напрямку. Не минулося й без обстрілів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Посилення угруповання військ і оборонні дії зафіксували на Херсонському напрямку. Там же ворог продовжує обстріли. Під вогонь окупантів потрапили низка населених пунктів, зокрема Херсон і Миколаїв.

Наостанок зауважимо, що станом на ранок 8 грудня ліквідовано 92 740 російських загарбників. Ця цифра приблизна, адже у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно підрахувати точну кількість знищених ворогів.