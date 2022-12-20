Гіркін точний у своїх песимістичних прогнозах, – ISW про невдачі російської армії

Окупанти розуміють, що їхні успіхи у війні проти України вкрай мізерні. Але вище військове керівництво не рахується ні з ким. Тож продовжує гнати на вірну смерть своїх солдатів.

В Інституті з вивчення війни звернули увагу на прогнози Гіркіна. Бойовик, як з'ясувалося, точний у своїх припущеннях щодо перебігу подій на фронті.

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Критика Гіркіна не вщухає

Зауважимо, що останнім часом критика від Гіркіна ллється на регулярній основі. Особливо активною вона стала після його участі у бойових діях.

Точними, як з'ясувалося, є песимістичні прогнози бойовика. Зокрема він розкритикував нездатність ефективно сформувати російських військових добровольців ще у травні. Це і стало причиною запуску кампанії з часткової мобілізації восени.

Крім того, він висловлював обурення щодо непропорційно високої ціни, яку заплатив Кремль, щоб захопити Лисичанськ у липні. За його словами, це дало російському війську обмежену вигоду.

Не оминув він увагою роботу HIMARS. Гіркін підкреслив, що ланцюжки постачання матеріально-технічного забезпечення по всій лінії фронту тепер під загрозою. І не схибив. Тепер боєкомплект розвантажують на відстані у 100 кілометрів, щоб ЗСУ не дістали.

Також його обурили позитивістські наративи, які поширюють з фронту. За його словами, ситуацію у зонах бойових дій намагаються прикрашати. Наприклад, ті ж самі незначні операційні досягнення поблизу Бахмута подають, наче величезні перемоги.

Свіжий прогноз Гіркіна не потішить росіян

Напередодні він заявив, що Росія зазнає невдач, намагаючись захиститися від українських контрнаступів. На його думку, російським військам доведеться здавати більше міст. А все тому, що вони не зможуть захиститися від можливого зимового контрнаступу.

Яка зараз ситуація поблизу Бахмута