Яка ситуація на фронті у Київській області та де найбільше обстрілів
Джерело:телеграм Олександра Павлюка
За добу окупанти більше 40 разів обстріляли житлові масиви Київщини. В деяких містах лунають постійні обстріли, в деяких – ворог перегруповується та риє окопи для оборони.
Загалом в області вже зруйнували більше 550 об’єктів. Про це розповів голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
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За його словами, ситуація наразі контрольована та спокійна у 4 районах – Білоцерківському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському.
Де найбільше обстрілів на Київщині
Як розповів, голова Київської ОВА, у Бучацькому районі:
- Макарівська громада та Ірпінь – лунають обстріли.
- Гостомельська громада – тривають бої.
- Борщагівська та Вишнівська громади – відбуваються ракетні удари.
- Бородянська та Дмитрівська громади – ворог перемістився.
- Бучанська та Немішаївська громади – ворог вирив окопи для оборони.
Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Схожа ситуація в Броварському районі. Зокрема, у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах стоїть ворожа техніка. Там багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Водночас в Іванківській, Димерській та Поліській громадах Вишгородського району вже є гуманітарна катастрофа. А Славутич досі повністю ізольований.
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Частину військ відводять до Білорусі
Олександр Павлюк додав, що зараз росіяни перегруповують війська та відводять частину підрозділів до Білорусі для відновлення боєздатності. Також на Гомельщині у Білорусі зафіксовано перевезення ракетної системи "Іскандер-М" до українського кордону
Голова Київської ОВА зазначив, що саме з території Білорусі в перший день війни до Київської області увійшли російські загарбники. Вони окупували три територіальні громади Вишгородського району – Поліську, Іванківську та Димерську.
Але наразі українські військові готові до будь якого сценарію і безумовно враховуємо будь-які варіанти оборони,
– заявив Павлюк.
До слова, українські захисники вигнали російських загарбників з Ірпеня на Київщині. Однак 50% міста зруйновано, тому повертатися туди поки що не можна. Деталі про ситуацію у звільненому від окупантів Ірпені – читайте у статті.
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