Командувач Сухопутних військ розповів, що стало головним у війні та як перемогти ворога

Дрони визначають нову тактику війни, що Росія розв'язала проти нашої держави. Вони стають смертоноснішими за артилерію. Крім того, Кремль не перемогти наодинці, – наголошує командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Власне, в інтерв'ю для міжнародної преси Олександр Павлюк розповів, як безпілотники стали ключовим елементом на полі бою. За словами генерал-лейтенанта, дрони не лише змінили географію бойових дій, але й тактику ведення війни, змушуючи піхоту займати глибші позиції.

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Дрони змінили війну, Україні потрібні партнери

Командувач Сухопутних військ акцентує: безпілотники вбивають більше солдатів, ніж будь-яка інша зброя, і вони здатні виявляти військові об'єкти на відстані до 30 кілометрів від лінії фронту.

Це змусило і Сили оборони, і російських окупантів переглянути свої стратегії та перейти до дій меншими, більш мобільними групами. Тепер жодна зі сторін не може створити велике ударне угруповування, щоб його не помітили й не уразили дрони

Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше... Вони також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 кілометрів з обох боків.

Генерал-лейтенант додає, що вирішальним фактором у війні стане не лише військова перевага, а й міжнародна ізоляція Росії. Павлюк вважає, що посилення санкцій та технологічна ініціатива на боці ЗСУ можуть змусити Кремль припинити бойові дії.

Павлюк розкритикував пасивність деяких країн, які спостерігають за тим, що відбувається, але не втручаються. Він закликає до активніших дій на міжнародній арені.

Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не вплине,

– констатував командувач Сухопутних військ.

зміна тактики боїв на фронті відображає нову реальність війни, де традиційні методи поступаються місцем перед технологічним прогресом. Українські військові продовжують адаптуватися до цих змін, використовуючи інноваційні підходи. Але й важлива підтримка з боку партнерів.

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У цьому ж інтерв'ю Павлюк підтвердив, що у росіян є плани щодо захоплення двох міст – Харкова і Сум. Відповідну інформацію вдалось вивідати саме українським спецслужбам. Однак командувач Сухопутних військ не може сказати, наскільки ці плани серйозні й чи можуть окупанти реалізувати задумане.