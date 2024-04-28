Що насправді відбувається на фронті: Сирський детально описав ситуацію на усіх напрямках

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про обстановку в зоні бойових дій. Він заявив, що наразі ситуація на фронті загострилась.

Головнокомандувач Сил оборони зауважив, що, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, ворожі війська зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи. За словами Сирського, відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що зрештою породжує неоднозначне розуміння ситуації.

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Що ж насправді відбувається на фронті

Цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне становище наших військ,

– підкреслив Олександр Сирський.

На Луганщині вороже військо намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. За словами Сирського, головним завданням для себе ворог ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

Щодо основних напрямків зосередження зусиль противника на Куп'янському напрямку, то це – села Стельмахівка та Берестове. Там окупанти мали частковий успіх, але діями українських підрозділів був зупинений. "Також продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має", – зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, аби створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. За словами Сирського, успіхів не має, просування окупаційних військ на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками продовжують залишатися Іванівське та Часів Яр. Також загарбники намагаються повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках залучив до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, для заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність,

– розповів Головнокомандувач Збройних Сил України.

За словами Сирського все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – противник все ще сподівається вибити українські війська з Кринків. "Успіху не має на жодному з напрямків. Щобільше, на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", – зазначив він.

Крім цього, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп'янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, яка ситуація на Півночі нашої країни.

За його словами, на Півночі України ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Однак, він наголосив, що ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.

Разом з тим, Сирський заявив про відстеження нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. Він підкреслив, що на найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

"Продовжуємо ротацію військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин. Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість і майстерність у володінні зброєю. Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки, – резюмував Олександр Сирський.

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