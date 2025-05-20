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24 Канал Новини України Сили оборони просунулися на Курщині, окупанти – біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW
20 травня, 03:29
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Сили оборони просунулися на Курщині, окупанти – біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно та в напрямку Борової.
  • Російські війська просунулися біля Торецька й Новопавлівки.

Російські війська не полишають спроб захопити якомога більше українських територій. Нещодавно ворог просунувся біля Торецька й Новопавлівки. Українські захисники ж мали успіхи на Курщині й не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд фронту від американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 травня.

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Яка ситуація на фронті: огляд ISW за 19 травня

  • На Курщині Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.
  • Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумщини. Однак, жодних успіхів не досягли. 
  • Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на півночі Харківщини. Втім, не просунулися. Окупанти продовжили наземні атаки поблизу Вовчанська.
  • Ворог продовжив наземні атаки на Куп'янському напрямку. Однак, просування не зафіксовано. 

Ситуація на фронті / Карти ISW

  • Українські захисники нещодавно просунулися в напрямку Борової.
  • Окупанти продовжили наступ на Лиманському напрямку, але успіхів не досягли.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку. Втім, просування не зафіксовано.
  • Загарбники просунулися на в південній частині Часового Яру та на південний схід від Озарянівки.
  • На Торецькому напрямку зафіксовано просування як українських, так і російських сил. Зокрема, захисники мали успіхи вздовж залізниці на південний схід від Диліївки (на північний схід від Торецька). Окупанти просунулися на північний захід від Торецька.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку. Однак, успіху не досягли.
  • Окупанти нещодавно просунулися на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки).
  • Ворог продовжив наступальні операції на Запоріжжі й Курахівському напрямку, але не просунулися.
  • На Херсонському напрямку агресор продовжив обмежені наземні атаки, але успіху не досяг.