20 травня, 03:29
Сили оборони просунулися на Курщині, окупанти – біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW
Основні тези
- Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно та в напрямку Борової.
- Російські війська просунулися біля Торецька й Новопавлівки.
Російські війська не полишають спроб захопити якомога більше українських територій. Нещодавно ворог просунувся біля Торецька й Новопавлівки. Українські захисники ж мали успіхи на Курщині й не тільки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд фронту від американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 травня.
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Яка ситуація на фронті: огляд ISW за 19 травня
- На Курщині Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.
- Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумщини. Однак, жодних успіхів не досягли.
- Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на півночі Харківщини. Втім, не просунулися. Окупанти продовжили наземні атаки поблизу Вовчанська.
- Ворог продовжив наземні атаки на Куп'янському напрямку. Однак, просування не зафіксовано.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Українські захисники нещодавно просунулися в напрямку Борової.
- Окупанти продовжили наступ на Лиманському напрямку, але успіхів не досягли.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку. Втім, просування не зафіксовано.
- Загарбники просунулися на в південній частині Часового Яру та на південний схід від Озарянівки.
- На Торецькому напрямку зафіксовано просування як українських, так і російських сил. Зокрема, захисники мали успіхи вздовж залізниці на південний схід від Диліївки (на північний схід від Торецька). Окупанти просунулися на північний захід від Торецька.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку. Однак, успіху не досягли.
- Окупанти нещодавно просунулися на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки).
- Ворог продовжив наступальні операції на Запоріжжі й Курахівському напрямку, але не просунулися.
- На Херсонському напрямку агресор продовжив обмежені наземні атаки, але успіху не досяг.