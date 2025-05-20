Сили оборони просунулися на Курщині, окупанти – біля Торецька й Новопавлівки: огляд ISW

Російські війська не полишають спроб захопити якомога більше українських територій. Нещодавно ворог просунувся біля Торецька й Новопавлівки. Українські захисники ж мали успіхи на Курщині й не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд фронту від американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 травня. Дивіться також Росія хоче оточити Покровськ та влітає у Багатир: як змінилася лінія фронту за тиждень Яка ситуація на фронті: огляд ISW за 19 травня На Курщині Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.

Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумщини . Однак, жодних успіхів не досягли.

. Однак, жодних успіхів не досягли. Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на півночі Харківщини . Втім, не просунулися. Окупанти продовжили наземні атаки поблизу Вовчанська.

. Втім, не просунулися. Окупанти продовжили наземні атаки поблизу Вовчанська. Ворог продовжив наземні атаки на Куп'янському напрямку. Однак, просування не зафіксовано. Ситуація на фронті / Карти ISW Українські захисники нещодавно просунулися в напрямку Борової.

Окупанти продовжили наступ на Лиманському напрямку , але успіхів не досягли.

, але успіхів не досягли. Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку. Втім, просування не зафіксовано.

Загарбники просунулися на в південній частині Часового Яру та на південний схід від Озарянівки.

та на південний схід від Озарянівки. На Торецькому напрямку зафіксовано просування як українських, так і російських сил. Зокрема, захисники мали успіхи вздовж залізниці на південний схід від Диліївки (на північний схід від Торецька). Окупанти просунулися на північний захід від Торецька.

зафіксовано просування як українських, так і російських сил. Зокрема, захисники мали успіхи вздовж залізниці на південний схід від Диліївки (на північний схід від Торецька). Окупанти просунулися на північний захід від Торецька. Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку. Однак, успіху не досягли.

Однак, успіху не досягли. Окупанти нещодавно просунулися на північ від Котлярівки (на схід від Новопавлівки ).

). Ворог продовжив наступальні операції на Запоріжжі й Курахівському напрямку , але не просунулися.

, але не просунулися. На Херсонському напрямку агресор продовжив обмежені наземні атаки, але успіху не досяг.