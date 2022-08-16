На Сході окупанти ведуть наступ на кількох напрямках: де ЗСУ вдалося їх зупинити та відкинути

Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові. Найзапекліші бої зараз точаться на Донеччині, але неспокійно також й на інших ділянках фронту.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, попри шалені втрати ворог не полишає спроб просуватись далі. Загарбник на Сході ведуть наступ відразу на кількох напрямках. Але це не заважає нашим військовим не лише зупиняти ворога, а й змушувати його відступати.

Читайте також Вибухи у 5 районах міста та ліквідовані вороги на Півдні: головне за 174 день війни

На Сході бойові дії тривають

Так, на Краматорському напрямку не минулось без обстрілів з боку ворога. Він відкривав вогонь неподалік Краматорська, Спірного, а також Івано-Дар'ївки. Спостерігається також наступ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар'ївка. Там наразі тривають бойові дії.

Неспокійно також на Бахмутському напрямку. З танків, ствольної та реактивної артилерії били по районах Бахмуту, Бахмутського, Соледара, Шумів, Білогорівки, Костянтинівки, Яковлівки, а також Зайцевого. Водночас спостерігались наступальні, а також штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. ЗСУ ворога вдалось зупинити, а також відкинути назад. Натомість бойові дії все ще тривають на напрямках Покровське – Бахмутське, а також Горлівка – Залізне.

Авдіївський напрямок теж зазнав ворожих обстрілів. Загарбники били зі ствольної артилерії по районах Красногорівки, Спартака, а також Невельського. Крім того, бойові дії тривають на напрямку Старомихайлівка – Невельське.

На Півдні ворог активізував авіацію

Згідно з даними Генштабу, на Півдні окупанти використовують не лише танки й артилерію, щоб відкривати вогонь уздовж лінії фронту. Так, на Південнобузькому напрямку загарбники застосовують ще й армійську та штурмову авіацію. Її підіймали у небо поблизу Білої Криниці, Андріївки та Лозового.

Обстріли також зафіксували на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог бив з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Новосілки, Вугледара, Великої Новосілки, Новомихайлівки, Новополя, Павлівки, Новоандріївки, Привільного та Времівки. Наступальні та штурмові дії спостерігались на напрямку Солодке – Новомихайлівка. Там окупантам вдалось досягнути часткового успіху, але бої все ще тривають.

Загроза ракетних обстрілів залишається

По суті, суттєвих змін не спостерігають на Волинському та Поліському напрямках. Водночас слід розуміти, що білоруські військові поблизу кордону проводять тренування зі зв'язку генштабу збройних сил. Також не варто забувати, що з території країни-посіпаки зберігається ризик ракетних, а також авіаційних ударів.

Сіверський напрямок. Тут окупанти зберігають свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це роблять задля того, щоб сковувати дії ЗСУ. Крім того, фіксували артилерійські обстріли районів Кам'янської Слободи Чернігівської та Ходиного Сумської області.

Зі ствольної артилерії окупанти обстрілювали Харківський напрямок. Під вогонь ворога потрапили райони Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишок.

Що стосується Слов'янського напрямку, то загарбники били поблизу Грушувахи та Вірнопілля. Крім того, ворог робить усе можливе, щоб покращити своє логістичне забезпечення у цьому напрямку.

Варте уваги – НАТО посилює військову присутність в Європі: дивіться відео