ЗСУ відбили атаки біля 17 населених пунктів, збили літак і знищили ЗРК С-300: головне з Генштабу

Українські військові продовжують боронити рідну землю від ворога. За минулу добу Сили оборони відбили атаки поблизу 17 населених пунктів, зокрема Бахмута.

Про це та загальну ситуацію на фронті повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За даними відомства, окупанти продовжують поливати вогнем населені пункти по всій лінії фронту. А ще вони не полишають спроб атакувати, зазнаючи шалених втрат.

Читайте також Для перерозподілу влади: Пригожин збирається збанкрутувати олігархів з оточення Путіна

Сили оборони продовжують відбивати атаки

За даними Генштабу, за минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога поблизу 17 населених пунктів. Мовиться про Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку на Луганщині, а також Спірне, Роздолівку, Сіль, Красну Гору, Підгородне, Бахмут, Кліщіївку, Предтечине, Курдюмівку, Водяне, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку та Велику Новосілку на Донеччині.

Ворог зазнає втрат

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, 5 ударів припали по позиціях ЗРК. Тим часом захисники збили літак окупанта Су-25 та БпЛА для розвідки "Орлан-10".

Але і це ще не все. Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних і артилерійських військ. Вони уразили 3 пункти управління, 12 районів скупчення окупантів і техніки, ЗРК С-300, 3 склади боєприпасів, 3 важливі об'єкти ворога.

Яка ситуація на різних напрямках

Відомо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському не виявили ознак формування наступальних угруповань. Водночас підрозділи сил Білорусі та Росії продовжують виконувати так звані завдання у районах, розташований поблизу кордону з Україною.

Куп'янський напрямок. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колісниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок. Під обстріл потрапили Греківка, Макіївка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок. Окупанти відкривали вогонь по населених пунктах Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Північне на Донеччині.

Авдіївський напрямок. Не минулося без обстрілів Красногорівки, Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Новопавлівський напрямок. Під вогневий вплив потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

Запорізький напрямок. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії били по районах Времівки та Вільного Поля на Донеччині та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Білогір'я, Малої Токмачки, Оріхова та Кам'янського на Запоріжжі.

Херсонський напрямок. Окупанти завдали мінометних і артилерійських обстрілів. Під них потрапили, зокрема, Антонівка та Херсон.

Терор цивільних не припиняється

За даними Генштабу, окупанти продовжують тиснути на мешканців тимчасово окупованої території Херсонщини. Мовиться про тих, хто відмовляється співпрацювати з так званою окупаційною "владою". Зокрема відомо про здійснення побутових обходів. Також ворога бентежить проукраїнська налаштованість мешканців регіону. Адже це означає, що він залишається під неабиякою загрозою.

Фільтраційні заходи проходять в окремих населених пунктах Мелітопольського району на Запоріжжі. Перевірку ворог проводить ретельну. Особливу увагу він приділяє телефонам. Адже окупанти шукають бодай якогось підтвердження роботи з Силами оборони України.

Тим часом особовий склад одного з підрозділів ворога на Новопавлівському районі у Волноваському районі Донеччини очікує на цивільний спецодяг. Вони носитимуть вбрання з логотипами російських компаній "роснєфть" та "електросталь". Таким чином загарбники зможуть приховати свою належність до військ "другої армії світу".