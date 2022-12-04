Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий на Харківщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру
Джерело:Олег Синєгубов
Від ворожих обстрілів ледь не щодня потерпають жителі Харківщини, зокрема Куп'янського району. Глава ОВА Синєгубов розповів, яка ситуація в регіоні станом на сьогодні.
У ніч проти 4 грудня, окупанти знову атакували з артилерії райони Куп'янська, що у Харківській області, та населені пункти поблизу. Незабаром стало відомо, що загарбники пошкодили дорожнє покриття та транспортну інфраструктуру регіону.
Читайте також Зруйновано 500 багатоповерхівок: збитки Харкова від війни оцінили в мільярди доларів
Наслідки прильотів ворожих ракет на Харківщині
За словами Синєгубова, росіяни випустили 3 грудня близько 23:00 ракети С-300, які пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.
Також близько 03:00 год ранку з боку Росії відбувся ще один ракетний обстріл населеного пункту Шевченкове. Постраждалих немає,
– констатував очільник ОВА.
Окупанти обстрілюють Харківщину та Куп'янськ / Фото Олега Синєгубова
Глава області вкотре наголосив, що удари окупантів – хаотичні, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди спускатись в укриття.
Окрім того, Синєгубов загадав про добровільну евакуацію жителів регіону, що продовжує проводити місцева влада. Станом на 4 грудня виявили бажання переїхати у більш безпечні райони Харківщини ще 185 людей.
Складна ситуація на Харківщині / Фото з телеграм-каналу глави ОВА
Наслідки прильотів у Харківській області / Світлина Олега Синєгубова
Ситуація на Слобожанському напрямку
Як повідомляє командування ЗСУ в ранковому зведенні 4 грудня, на Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них:
- Одноробівка;
- Стрілеча;
- Нескучне;
- Тернова;
- Стариця;
- Огірцеве;
- Черняків;
- Чугунівка;
- та Дворічна Харківської області.
Детально довідатись про те, які міста та села обстрілювали окупанти за минулу добу та як героїчно Збройні Сили протистояли загарбникам, ви може на карті бойових дій.