У Фонді Притули розповіли, якої допомоги потребують люди у звільненому Херсоні

Люди потроху повертаються до звичного життя на деокупованій Херсонщині. Зараз в самому місті, за попередніми даними, перебувають десятки тисяч людей.

Про це 24 каналу розповіла керівниця гуманітарного напрямку Благодійного фонду Сергія Притули Катерина Вікторенкова. За її словами, представники організації в неділю, 13 листопада, відвідали деокуповане правобережжя Херсонщини. Вони привезли туди продукти, засоби гігієни та вітальні листи.

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Скільки людей перебуває у Херсоні

Як наголошує Вікторенкова, зараз достеменно не відомо, скільки місцевих залишилося в Херсоні. Представники фонду мають інформацію, що в місті перебуває близько 80 тисяч людей. Багато хочуть повертатися.

Зараз завдання фонду на деокупованих територіях Херсонщини – зрозуміти актуальні потреби місцевих не лише в Херсоні, але й в області. Для цього вони активно комунікують з представниками влади та жителями самих громад.

Модель роботи зараз така – з'ясувати конкретні потреби конкретних громад, щоб допомогти їм налагоджувати гідне життя.

Наразі ми працюємо з однією громадою. Їм для налагодження інфраструктури потрібен промисловий генератор, водні помпи для промислової води та зарядні станції. Саме це ми і придбали. Машина вже їде на територію громади, щоб передати допомогу,

– зазначила Вікторенкова.

За її словами, фонд не може замінити державу. Але намагається допомогти їй там, де зараз менше уваги та ресурсу. Це і є успішна модель допомоги.

Як допомогти мешканцям Херсона – розповідає Вікторенкова: дивіться відео

Додамо, як зазначила речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, російські окупанти гіпотетично можуть загрожувати Херсону з артилерії. Відстань дозволяє їм використовувати різні види зброї.

Утім, українські військові не стоять на місці. Вони активно ведуть контрбатарейну боротьбу та відсувають окупантів з лівого берега. Зараз ворожі війська відходять вглиб на 15 – 20 кілометрів від берега.