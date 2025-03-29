Робота ворожих ДРГ, зростання штурмів: якими є дії росіян на Херсонщині та Запоріжжі

Ворог продовжує диверсійно-розвідувальні дії на Херсонщині, а на Запоріжжі намагається перерізати логістичні шляхи Сил оборони. Ситуація надзвичайно складна, кількість штурмів збільшується.

Нещодавно росіяни навіть влаштували полювання на дітей за допомогою БпЛА. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин поділився з 24 Каналом аналізом ситуації на Херсонському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

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Про ситуацію на Херсонщині

За останню добу на острівній зоні Херсонського напрямку відбулося 2 штурми. Ворог не припиняє спроб закріпитися і здійснити невеликі форсування малими групами піхоти з метою захоплення плацдарму на островах або правому березі. Проте всі ці спроби закінчуються невдачею – українські сили знищують ворога, щойно він намагається вчиняти ці дії.

Це більше нагадує диверсійно-розвідувальні дії, коли противник намагається "промацати" систему наших оборонних споруд, інженерних загороджень і вогневих засобів,

– наголосив Волошин.

Окрім цього, ворог постійно здійснює вогневі удари по українських позиціях та населених пунктах на правому березі Дніпра, використовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню.

На лівобережжі у росіян розташований так званий центр підготовки пілотів БпЛА. Вони використовують населені пункти Херсонщини як тренувальний полігон. Недавно ворог навіть влаштував полювання на дітей, що гралися в одному з херсонських дворів. Кількість обстрілів та ударів по Херсону не зменшується, а навіть зростає.

Противник активно застосовує штурмову та армійську авіацію, завдаючи авіаударів некерованими ракетами. Найактивніші окупанти в районі Антонівського залізничного та автомобільного мостів. Також вони іноді здійснюють переправи на острови Козацький та Великий Вільховий. Однак останнім часом росіяни не намагаються прориватися до цієї острівної зони.

Про ситуацію на Запоріжжі

Щодо ситуації на Запорізькому напрямку, зокрема Гуляйпільському та Оріхівському, тут за останні дні ситуація дещо загострилася. Ворог збільшив кількість штурмових дій.

На Оріхівському напрямку за добу відбулося 8 штурмів. Росіяни намагалися просунутися в бік Малих Щербаків, Щербаків, Малої Токмачки та Кам'янського. Для цього вони застосовували удари керованими авіаційними ракетами та бомбами по наших позиціях та населених пунктах, що розташовані біля лінії фронту.

Однак ці штурми не принесли успіху,

– підкреслив Владислав Волошин.

Основною метою ворога є захоплення цих населених пунктів і перерізання логістичних шляхів, зокрема дороги від Степового до Малих Щербаків, що з'єднує Запоріжжя з південними напрямками.

На Гуляйпільському напрямку ворог намагається діяти з плацдарму, захопленого в районі Великої Новосілки. Він рухається в північно-східному напрямку до Рівнопілля, де також проводить штурмові дії малими групами піхоти з підтримкою бронетехніки, безпілотників, авіаударів та артилерійської підготовки.