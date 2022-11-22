Шум може створювати тільки море, – в ОК Південь прокоментували ситуацію на Кінбурнській косі

Українські військові продовжують робити все можливе для того, щоб вибивати ворога з рідної землі. Розповідаємо, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі, що на Миколаївщині.

Як зазначила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, військова операція на Кінбурнській косі триває. І пов'язано це з тим, що ворог усе ще перебуває на ній.

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Закликають дотримуватися режиму тиші

Якщо створювати навколо (Кінбурнської коси – 24 канал) якийсь шум, то це дозволено тільки морю. Нехай цей шторм зараз допоможе в тому числі і змити ворога з неї. Але ми продовжуємо бойову операцію,

– наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що щойно Кінбурнська коса буде звільнена, або спостерігатимуться суттєві результати по роботі ЗСУ, військові про це відзвітують. Зараз же речниця ОК "Південь" закликала усіх дотримуватися режиму інформаційної тиші. Відомостями, які можуть зіграти на руку ворогові, наразі краще не ділитися.

Зокрема тому, що така інформація може впливати і на настрої місцевих мешканців. За словами речниці, не варто забувати, що Миколаєву все ще загрожує небезпека. Хоч містяни і змогли дещо видихнути після звільнення та деокупації великої площі як на Миколаївщині, так і на Херсонщині.

Якщо ми вже заговорили про Херсонщину, то не зайвим буде пригадати, яка зараз ситуація в обласному центрі.

Коротко про останні новини з Херсона

Передовсім зазначимо, що 21 листопада окупанти завдали цинічного удару по місту. Приліт зафіксували в одну з квартир будинку, розташованого у Дніпровському районі. Як розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко, не минулося без постраждалих.

Що стосується постраждалих, то у Херсоні виявили вже 4 катівні. У них правоохоронці знайшли докази того, що російські загарбники знущалися з мирних мешканців. На місцях злочинів були кийки й апарати для тортур струмом.

Тим часом журналісти The Guardian поділилися історією, яку їм розповів місцевий мешканець. За його словами, на місцеве звалище окупанти пригнали "КамАЗ", наповнений як сміттям, так і трупами. Тож бійців разом з відходами просто викинули. Це чергова демонстрація того, що росіянам байдуже було щодо долі своїх "двохсотих". Додому їх повертати ніхто не збирався.

Рекомендуємо вам перейти за цим посиланням. Тут ви зможете прочитати кілька щемливих історій з незламного міста Херсон. Їх розповіли партизани-пенсіонери, котрі усі ці місяці протистояли російській окупації в обласному центрі.

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