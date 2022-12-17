У Києві воду повернули всім жителям, тепло має половина: яка ситуація зі світлом
Джерело:Віталій Кличко
Російські загарбники завдали чергової масованої атаки 16 грудня. Ворог поцілив у об'єкти критичної інфраструктури.
Зокрема, після ворожих обстрілів у Києві виникли проблеми з водопостачанням, світлом та теплом. Наразі вдалося частково покращити ситуацію.
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У Києві значний дефіцит електроенергії
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що водопостачання повернули всім мешканцям столиці. За його словами, "половина киян – вже з теплом". Наразі працюють над тим, щоб відновити його всім жителям міста.
Кличко також зазначив, що з енергопостачанням наразі 2/3 киян. Однак графіки аварійних відключень застосовуються. За інформацією мера, дефіцит електроенергії – значний.Зверніть увагу! Кличко закликає киян й надалі економити електроенергію.
ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів
Через ракетний обстріл 16 грудня були пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об'єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.
Як повідомили у ДТЕК, увечері 16 грудня роботу пошкоджених енергооб'єктів відновили. Це дозволило повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч мешканців Троєщини.
Енергетики та комунальні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутись до відключень згідно з графіками,
– йдеться у повідомленні.
Наслідки ракетного обстрілу у столиці: головне
- До кінця 16 грудня метро припинило рух. Проте його можна використовувати як укриття.
- У столиці запровадили екстрені відключення світла.
- Крім цього, через обстріли знеструмлена залізниця. Потяги, які йшли з і до Києва, запізнилися. Проте Укрзалізниця не скасувала жоден рейс.