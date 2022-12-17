У Києві воду повернули всім жителям, тепло має половина: яка ситуація зі світлом

Російські загарбники завдали чергової масованої атаки 16 грудня. Ворог поцілив у об'єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, після ворожих обстрілів у Києві виникли проблеми з водопостачанням, світлом та теплом. Наразі вдалося частково покращити ситуацію.

Читайте також Росія посилює удари по Києву, щоб розпалити суспільне невдоволення: які наслідки очікують в ISW

У Києві значний дефіцит електроенергії

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що водопостачання повернули всім мешканцям столиці. За його словами, "половина киян – вже з теплом". Наразі працюють над тим, щоб відновити його всім жителям міста.

Кличко також зазначив, що з енергопостачанням наразі 2/3 киян. Однак графіки аварійних відключень застосовуються. За інформацією мера, дефіцит електроенергії – значний.

ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів

Кличко закликає киян й надалі економити електроенергію.

Через ракетний обстріл 16 грудня були пошкоджені енергооб'єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об'єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.

Як повідомили у ДТЕК, увечері 16 грудня роботу пошкоджених енергооб'єктів відновили. Це дозволило повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч мешканців Троєщини.

Енергетики та комунальні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутись до відключень згідно з графіками,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного обстрілу у столиці: головне