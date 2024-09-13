Цей напрямок залишається загрозливим, – Демченко про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Андрій Демченко зауважив, що російські дрони залітають на територію Білорусі й Лукашенко мовчить про це. Хоч нещодавно Білорусь звинувачувала Україну у нібито порушенні повітряного простору за допомогою БпЛА, заявивши, що підтягне через це свої війська до кордону.

Речник ДПСУ в ефірі національного телемарафону повідомив, що загроза від Білорусі залишається доти, доки ця країна залишатиметься під впливом Росії. Про це пише 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Окрім інцидентів з російськими дронами, за словами Демченка, інших нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю зараз немає. Зокрема поки що не було використання дронів самою Білоруссю.

Щодо кордону, то ситуація залишається контрольованою. Речник ДПСУ зазначив, що наразі цей напрямок посилюють Сили оборони країни, прикордонники, Нацгвардія та ЗСУ.

На щастя, поряд нашого кордону в безпосередній близькості ми не фіксуємо ні, переміщення техніки, ні підрозділів армії Білорусі. Але, звісно, цей напрямок для нас він залишається загрозливим. І ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, в будь-який момент, на будь-якому напрямку. Поки Білорусь залишатиметься під впливом країни терористки Росії,

– сказав Андрій Демченко.

До слова, нещодавно українські прикордонники повідомили, що Росія вивела з території Білорусі всі свої війська.