"Не дати перекинути техніку": в полку "Ахіллес" відповіли, на що здатна ворожа біля Куп'янська

На Куп'янщині ситуація залишає бажати кращого. Російські війська активно намагаються переправитися на правобережжя поблизу Дворічної. Вони не мають проблем із поповненням втрат у живій силі, відправляючи навіть 18-річних юнаків на передову.

Та попри це, окупанти зменшили використання механізованих штурмів, хоча наші військові фіксують постачання нової техніки. Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич поділився з 24 Каналом своїм аналізом ситуації на Куп'янщині.

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Як працює російська техніка

У Дворічній ворог намагається посилити свої позиції, зокрема, навести понтонну переправу, щоб перекинути механізовану частину на правий берег. Наразі там працюють лише піхотні підрозділи. Вони розповзаються, де це можливо, особливо в лісистій місцевості.

Наше завдання – вибивати їхню логістику та не дозволити налагодити понтонні переправи. Це дуже складна місія, оскільки фронт дуже великий, але зараз це вдається,

– пояснив Маляревич.

Зараз у ворога немає такої великої кількості потужних механізованих штурмів, як це було восени. Наші військові знають, що вони підвозять нові БМП, БТР і танки, хоча їх і небагато. Вони використовують їх час від часу.

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Крім того, кількість дронів зростає, і вони тепер ефективно знищують будь-які цілі. Війна перетворюється на війну дронів, і з кожним місяцем майже все вирішують саме безпілотники.

Якими групами проводяться штурми ворога

Росіяни не надто цінують життя своєї піхоти. Вони дедалі більше кидають 2 – 3 людини для штурмів, які можуть створити багато проблем. Якщо їх поранено чи вбито, на їхнє місце приходять нові. Вони рухаються вперед, але якщо буде механізована підтримка й ефективна евакуація, їм буде набагато легше це робити.

"Маємо зробити так, щоб залишалися тільки піхотні підрозділи, тоді їх буде простіше вибити. Але наразі їх досить багато, тому наша мета – стабілізувати ситуацію, хоча це дуже складно, оскільки ворог перекидає все більше живої сили", – поділився заступник командира 429 полку.

Чи перекинули війська з Курщини на Куп'янщину

Ті російські сили, які після Курської операції могли б перекинути на Куп'янський напрямок, поки що не були зафіксовані. Наразі працюють лише ті механізовані підрозділи й мотострілецькі дивізії, які вже перебували там.

Їх регулярно поповнюють. Штурмові підрозділи намагаються утримувати склад, не опускаючи його на менш як 90%,

– зауважив воїн.

Навіть після потужних штурмів, коли росіяни втрачають багато живої сили, бригади швидко поповнюють.

Де розташована Дворічна: дивіться на карті

Про молодь в російській армії

Є підтверджені випадки ліквідації 18-річних росіян. Маляревич вже не дивується, що юнаки приєднуються до армії, адже пропаганда працює на повну, навіть у садочках проводять мініпаради.

Як ці молоді люди потрапляють до армії – важко сказати, але зараз у росіян немає проблем із живою силою,

– наголосив Олесь Маляревич.

Він не знає, де вони її беруть, але її вистачає, і це погано. Тому військовий закликає українців не чекати, а долучатися до підрозділів, зокрема 429 полку, де ще не було жодного випадку самовільного залишення частини.

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