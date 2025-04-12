Їх там багато, – в полку "Ахіллес" сказали, яку проблему створив ворог на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку ворог продовжує вести штурмові дії. Хоча це й невеликі атаки – вони відбуваються постійно. Тактика росіян нині полягає в тому, щоб тиснути вздовж усієї лінії фронту.

Заступник командира 429 окремого батальйону безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі 24 Каналу повідомив, що на Куп'янському напрямку росіяни не досягли жодних успіхів. Північніше розташоване селище Дворічна – і там головне завдання Сил оборони України полягає в тому, щоб не дозволити ворогу звести понтонні переправи.

Дивіться також Оточення чи напівоточення Сум планує Росія внаслідок масштабного наступу, – ЗМІ

"24/7 моніторимо цю ситуацію. Усе, що рухається, будь-яка інженерна техніка для облаштування переправ – знищується. Важливо, щоб їхні піхотні підрозділи на правому березі залишались відрізаними від логістичного постачання й евакуації", – зазначив Маляревич.

Скільки росіян перебуває біля Дворічної

За його словами, окупантам не вдалося створити повноцінні плацдарми біля річки Оскіл, адже для цього потрібно стабільне логістичне забезпечення та організована евакуація. Якщо немає евакуації – немає й підвозу боєкомплекту, немає техніки. Вони діють винятково піхотними підрозділами.

Вони створили не плацдарм, а проблему для наших Сил оборони. Там перебуває близько пів тисячі осіб. Частина з них гине, приблизно 300 – поранені. Вони вмирають на правому березі – бо без евакуації нормально врятувати їх неможливо. Вони навіть фізично не мають техніки, щоб довезти поранених, скажімо, з тієї ж Дворічної до берега і переправити човном. Але їх там багато – і це проблема,

– пояснив він.

Також Маляревич зазначив, що росіяни пересуваються дрібними групами – по 2 – 3 особи. Вони ховаються в лісах, будинках, підвалах. За його словами, кілька місяців тому 37 осіб наблизилися до Куп'янська.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Після удару по їхній техніці ті розбіглися по хатах – і ЗСУ шукали їх кілька днів, бо знайти піхоту, що засіла в підвалах, украй складно. Наразі ситуація така: ворог закріпився на місцевості живою силою, але українські військові цілеспрямовано їх знищують.