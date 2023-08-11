Наші оборонні рубежі там серйозні: ЗСУ стримують наступ росіян на Куп'янському напрямку

Російські загарбники на Куп'янському напрямку створили кулак для прориву. Генштаб ЗСУ прийняв рішення не перекидати туди основні війська, адже завдання росіян – витягнути наші резерви на Східний напрямок.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що, як тільки будуть прориви й покращуватиметься динаміка просування на Запорізькому й Херсонському напрямках, у росіян буде набагато менше сил та засобів для виконання завдань на Луганському напрямку. Адже їм доведеться перерозподілити рух боєприпасів й техніки.

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"В атаку на Куп'янську напрямку окупанти давно ходять піти, приблизно пів року. Однак вони ні до чого не привели. Наші оборонні рубежі там серйозні. Наявної кількості сил та засобів наразі достатньо для утримання військ окупантів у режимі оборони", – мовив Світан.

Активна оборона ЗСУ передбачає просування росіян за деякими напрямками, потім знищення і повернення назад. Завдання на цій ділянці фронту полягає у завданні максимальної поразки наступаючим російським підрозділам.

Яка мета росіян на Куп'янському напрямку: дивіться відео

ЗСУ утримують наступ

Більш ніж пів року українські бійці проводили оборонні дії, пристрілювались по танконебезпечних напрямках. Тактично-оперативні дії, які проводить українська армія на Куп'янському напрямку, утримують російський наступ.

Наприкінці січня ворог розпочав збір сил та засобів й намагався наступати, однак пів року не вдавалося, поки не підійшли військово-десантні сили, морська піхота й не підтягнули танки. Тепер намагатимуться виконувати наступальні дії на ширині фронту не більше 10 кілометрів,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Це свідчить про проблеми з командним складом, який не може забезпечити повномасштабні дії. Проте кількість ворожого війська чимала близько 100 тисяч, якщо рахувати по всьому фронту лівого берега Сіверського Донця.

"Ми справляємося місцевими зусиллями й перекиданням оперативних резервів, які ще є на Донецькому й Бахмутському напрямках. Наразі утримуємо", – зауважив Світан.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку