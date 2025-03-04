Хід боїв у Торецьку – це успіх ЗСУ: військовий повідомив, як змінилась ситуація на фронті

За останні тижні ситуація на Покровському й Торецькому напрямках дещо покращилася. Українські захисники не дають окупантам оточити Покровськ, а в Торецьку взагалі вибили ворога з деяких районів.

Щодо Курщини, то російська армія провела перегрупування й починає відновлювати наступ. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу проаналізував ситуацію на фронті.

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Як змінилася ситуація на фронті

Попри значні ресурси та час, які Росія витратила на окупацію Торецька, Україні вдалося повернути частину міста. Важливим є також успіх навколо Покровська, де українські війська успішно стримують спроби ворога оточити населений пункт.

Прикро, що ця інформація не отримує належного висвітлення, адже це справжній успіх,

– зазначив Мусієнко.

На Курщині ситуація розвивається згідно з прогнозами. У грудні та січні російські війська проводили інтенсивні атаки, що призвели до значних втрат, зокрема серед північнокорейських підрозділів. У лютому вони зробили паузу для перегрупування, що призвело до зниження наступальної активності, але вже зараз починають відновлювати наступ.

"З погляду на інтенсивність бойових дій та загальну активність ворога, а також його пріоритетів, Курська область і Покровський напрямок залишаються основними цілями російського наступу", – підкреслив військовослужбовець.

Зазначимо, на Покровському напрямку воїни ГУР МО знищили 12 ворожих гармат, ще сім пошкодили.

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