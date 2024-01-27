Тахікардія у штурмах, – Гуменюк про бойові дії окупантів на лівобережжі Херсонщини

На лівобережжі Херсонщини російські загарбники то збільшують, то зменшують кількість штурмів. Окупанти нервово повертаються на свої позиції з втратами.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що росіяни штурмують без прикриття броньованою технікою, передає 24 Канал.

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Росіяни зазнають втрат, але продовжують штурми

Ми спостерігаємо таку собі тахікардію в їхніх штурмах. Вони збільшують, зменшують, нервово повертаючись на свої позиції з втратами. Знову розробляють якісь жахливі плани та приходять до штурму знову ж таки пішим порядком, без прикриття броньованою технікою, і, зазнаючи втрат, повертаються на місце,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що цієї доби зафіксовано 4 боєзіткнення. Агресор намагався промацати міцність нашої оборони на лівобережному плацдармі.

"Вони намагаються час від часу не давати спокою нам на цих позиціях, але все ж таки не мають успіху. З нашого боку продовжується робота з закріплення на позиціях і розширення цих плацдармів", – наголосила керівниця пресцентру.

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