Окупанти продовжують примусову "евакуацію" з Нової Каховки: яка ситуація на Півдні

Ситуація на Півдні стабільно залишається складною, але контрольованою. Окупанти тримають оборону та намагаються втримати захоплені рубежі.

Окупанти гатили, використовуючи авіацію, РСЗВ, ствольну артилерію, міномети, танки. Обстрілювали лінію бойового зіткнення, а також прилеглі територіальні громади. Активізували і повітряну розвідку.

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Загарбники продовжують "евакуацію" людей

Окупанти готуються до оборони в Новій Каховці. Разом з цим продовжують примусову евакуацію місцевого населення з вулиць на узбережжі Дніпра. Крім Каховки, такі заходи продовжують і по інших населених пунктах правобережжя.

Росіяни обстріляли морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, зокрема, з РСЗВ "Град".

З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляли звільнену в жовтні Трифонівку.

Протягом бойового дня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки.

Відповідь ЗСУ

Українська авіація не забарилась із відповіддю. Завдала 10 авіаударів по скупченню живої сили росіян та військової техніки. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань.

Втрати ворога на Півдні:

57 окупантів,

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона",

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С",

гаубиці "Д-20" та "Мста-Б",

зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1",

1 танк,

7 одиниць авто-бронетехніки.

Пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці авто-бронетехніки.

У Чорному морі – 10 ворожих кораблів

Угруповання ворога у Чорному морі складає 10 кораблів. Серед них – 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу "Калібр", а також 1 великий десантний корабель.

В ОК "Південь" попередили, що загрози лишаються актуальними. Це стосується атак ракетами чи дронами, обстрілів та мінної небезпеки.

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