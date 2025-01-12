Ворог прагне оточити Покровськ, є ймовірність міських боїв, – ОСУВ "Хортиця"

На околицях Покровська тривають важкі бої. До самого міста окупантам залишилося 2 кілометри. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про тактику, до якої вдається ворог.

Ситуація в Покровську залишається складною. Росіяни обстрілюють місто, використовуючи усі види зброї, зокрема, FPV-дрони, артилерію, міномети та КАБи, передає 24 Канал із посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Ворог намагається обійти Покровськ

За словами Трегубова, у Покровську – ситуація контрольована та стабільна. Така сама обстановка у Мирнограді. Окупанти намагаються обійти ці міста. Вони не лізуть напролом, а пробують обходити по малих населених пунктах, розташованих здебільшого з півдня від цих міст.

Противник робить зусилля, аби зачепитися у тих чи інших малих селах – "сателітах", і вже звідти намагатися обійти міста, якось обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не довелося просто ломитися на добре підготовлену оборону.

Трегубов каже, що це логічна тактика. Втім, раніше ворог штурмував у лоб. Зміна підходу до захоплення міст свідчить про те, що у росіян зараз немає такої сильної переваги у живій силі та техніці, яку вони мали раніше.

Наразі бої точаться у передмісті Покровська. Трегубов вважає, що міських боїв навряд чи вдасться уникнути.

Росіяни сподіваються, що українські сили просто відійдуть внаслідок того, що вони опиняться в якомусь оточенні. "Зараз ми не можемо казати про напівоточення чи навіть якесь більш-менш помітне охоплення", – сказав майор.

До слова, військовий експерт Ян Матвєєв вважає, що загроза оточення Покровська є, але якщо це станеться, то не найближчим часом.