Структура російських БТГр розвалилася: в ISW пояснили, як тепер намагаються воювати росіяни

Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що російські сили, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп за останні три місяці.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що росіяни розформували свої БТГр.

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БТГр продемонстрували свою неефективність

Нещодавно Міністерство оборони Великобританії заявило, що відносно невелика кількість піхоти БТГр, децентралізований розподіл артилерії та обмежена незалежність прийняття рішень цих груп перешкоджали їхньому успіху в Україні.

За оцінками ISW, починаючи з квітня, російські БТГр були деградовані в ході своїх же наступів, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а пізніші спроби повернути в стрій ці групи для відновлення їхньої бойової сили не увінчалися успіхом.

Що сталося з батальйонно-тактичними групами в Росії

Аналітики вважають, що, ймовірно, з того часу персонал та бойову міць БТГр Росія перевела в погано навчені, оснащені й організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною.

Також вони додали, що російські сили мають застаріле обладнання, а ще окупантам не вистачає персоналу.

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