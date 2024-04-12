"У максимальній бойовій готовності": до чого готуються ЗСУ в районі Горлівки

Нині українські війська перебувають у максимальній бойовій готовності на Горлівському напрямку. Адже протягом трьох днів ворог суттєво збільшив активність своїх розвідувальних БпЛА.

Про це 24 Каналу розказав боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що це ознаки того, що противник максимально вивчає смугу оборони ЗСУ і дивиться, звідки можна зайти з атакою. Водночас, аеророзвідка української армії не бачить, аби загарбники підтягували особовий склад або техніку.

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"Підрозділи, які займаються розвідкою, вищого рангу, дають інформацію, що це може статися кожної миті. Ми вже три доби перебуваємо в максимальній бойовій готовності. Це в нас називається – "готовність №1", – наголосив боєць ЗСУ.

Стратегічний план Росії – окупація території України. На Горлівському напрямку ворогу не буде легко, адже є певні географічні особливості. До того ж у ЗСУ є резерви та є чим стримувати окупантів.

За словами Ієвлєва, стільки російських розвідувальних дронів, як літає нині, не було з лютого. Це може свідчити про те, що ворог рано чи пізно піде в наступ.

Противник застосовує, зокрема, розвідувальні БпЛА "Орлан". Загарбники усе максимально фіксують.

Так же роблять і наші хлопці. Максимально вивчають логістику – хто, як, куди заїжджає, де, на яких позиціях і вдень, і вночі. У них достатньо приладів, якими вони можуть бачити й вночі. Ми ж також у цьому плані не слабкі,

– додав військовослужбовець.

Яку зброю застосовує ворог

Окупанти "відчули" ефективність КАБів та ФАБів на Авдіївському напрямку. На думку військовослужбовця, це один із ключових привілеїв противника. Після Авдіївки загарбники почали використовувати цю зброю набагато частіше.

Найбільше ними ворог б'є по населених пунктах "за спинами" українських бійців. Також він застосовує міномети, касетні боєприпаси та артилерію.

Нині ворожі FPV-дрони, зауважив боєць ЗСУ, літають значно якісніше, аніж 4 – 5 місяців тому. До того ж російських безпілотників побільшало.

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Хто воює серед окупантів

Іноді до загарбників долучають певні спецгрупи військових. Адже буває так, що, наприклад, один тиждень ворожі FPV-дрони та міномети працюють точніше.

"Проходить 5 днів і ситуація змінюється на ту, яка була до цього. Є професійні підрозділи, які точно приїжджають або підтримують, або "гасять пожежі". Думаю, що тими підрозділами, які стояли просто перед нами, на штурм не підуть", – припустив Євген Ієвлєв.

Яка ситуація на фронті