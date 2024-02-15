Процвітає чи занепадає: що відбувається з російською економікою

Напевно, ви читали браві рапорти про те, що економіка агресора, попри санкції, зростає. Але той, хто має очі, нехай побачить.

Нижче наведу декілька факторів, які показують "зростання".

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Ситуація в російській економіці

1. Загальний обсяг експорту Росії у 2023 році скоротився на 28,3%, тобто до 425,1 мільярда доларів. Найбільш відчутним стало падіння постачання до Європи – на 68%, до 84,9 мільярда доларів.

2. Експорт газу з Росії обвалився до рівня часів СРСР. За підсумками 2023 року "Газпром" продав на експорт лише близько 69 мільярдів кубометрів газу, що становить мінімум з 1985 року. Фактично відкотившись на 40 років у минуле, російський газовий гігант планує підвищити тарифи на газ для самих росіян.

3. S&P знизило суверенний рейтинг Росії до спекулятивного рівня.

4. Видобуток газу системно падає. У 2021 році в Росії було видобуто 762,3 мільярда кубометрів газу, а за підсумками 2023 року видобуток знизився до 636,7 мільярда кубометрів.

5. Чистий прибуток "Газпрому" за перші дев'ять місяців 2023 року обвалився на 44% у річному вираженні, з 779,8 мільярда рублів до 446,1 мільярда рублів (за поточним обмінним курсом – з 8,46 мільярда доларів до 4,84 мільярда.

6. За підсумками 2023 року позитивне зовнішньоторговельне сальдо Росії становило 140 мільярдів доларів. Це на 58,5% менше, ніж роком раніше (337,2 мільярда доларів). У червні 2023 року платіжний баланс Росії взагалі пішов у негативну зону. Дефіцит рахунку поточних операцій становив 1,4 мільярда доларів.

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7. Представники російської влади приватно схиляються до думки, що заморожені Заходом резерви центрального банку Росії (не менше як 300 мільярдів доларів) втрачені.

8. Росія активно друкує гроші. За 2023 рік карбованцева грошова маса (М2) зросла на 19,4%, тоді як у 2022 році темп її приросту був вищим і становив 24,4%.

9. Друк рублів призвів до інфляції у 2022 році до 12% та у 2023 році – до 7,5%.

10. Обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2024 року склав 11,97 трильйона рублів або 133,4 мільярда доларів в еквіваленті (у 2021 році було 188 мільярдів доларів). Євро на рахунках Фонду вже закінчилися, а куди подіти індійські рупії ніхто не знає.

11. У Росії зростає кількість корпоративних банкрутств.

12. Кількість громадян-банкрутів у Росії перевищила 1 мільйон.

13. Дефіцит кадрів у Росії за підсумками 2023 року становив 4,8 мільйона осіб.

14. За межею бідності є 13,5% жителів Росії – 19,6 мільйона осіб.

15. Споживчі кредити в банках Росії подорожчали в грудні до 26%.

16. Прискорюється відплив капіталу з Росії. У третьому кварталі поточного року чистий відплив капіталу з Росії становив 18 мільярдів доларів, тобто порівняно з попереднім кварталом показник зріс у два рази.

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Загалом за 9 місяців року вивезення капіталу з країни досягне майже 50 мільярдів доларів. Однак цифра в кілька разів менша від показника за весь минулий рік, коли відплив капіталу склав рекордні 243 мільярди доларів, або 13,5% ВВП.

17. У річному вираженні обсяги випуску промисловості в країні скоротилися рекордно з початку війни в Україні – на 3,1%.

18. Влада Росії визнає головні проблеми галузі: серйозне технологічне відставання на 10 – 15 років від світового рівня.

Загалом, ви бачите, наскільки "добре" справи в економіці агресора. Запас міцності, звісно, у них ще великий, але динаміка падіння очевидна.