Кремль активно промиває мозок дітям в окупованому Криму. Росія намагається переконати їх, що це російська територія, прищепити любов до загарбників і навіть вчить, як їм треба правильно розмножуватись.

Джерела 24 Каналу поділилися, яку літературу поширюють у гімназії імені Іллі Сельвінського в окупованій Євпаторії.

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Література у гімназії в Євпаторії

Росіяни намагаються нав'язати кримчанам, що вони нібито росіяни. Замість справжньої історії півострова, яка мала б розповідати про кримських татар, їхню долю, архітектуру та розвиток півострова, на полицях гімназії можна побачити пропагандистські вигадки від "Єдиної Росії" про росіян та іншу подібну літературу.

Вочевидь, там не згадується ні слова про те, як кримські татари відбивалися та страждали від Російської імперії, і скільки Росія зруйнувала мечетей та історичних пам'яток після окупації півострова у 2014 році.

Є дуже багато літератури, яка прославляє російських окупантів. Можна побачити й комікси від Путіна, які розповідають про так званий "героїзм" російських військових.

Традиційно на кожній другій сторінці хтось із них залишається сам на сам з ворогом і відстрілюється до останнього. Віддати життя за покликом диктатора окупанти подають як щось величне.

Також на стенді, на якому дітей вчать слів німецької мови, чомусь вліпили аж 3 листки з інформацією про окупанта Владіміра Каменюка, який народився у Хмельницькій області та служить на міністерство оборони Росії.

Оскільки російський диктатор дуже хоче збільшити кількість населення, він намагається підвищити народжуваність будь-якими можливими способами. 2024 рік він назвав "роком сім'ї". "Баби іщо наражают" давно відома путінська тактика, і все б нічого, якби це не торкалося дітей.

Так, на стенді гімназії висить багато тексту про "сімейні цінності" та як потрібно проводити час в родинному колі. Дітям чомусь розповідають, як вони повинні поводитися в парі. До прикладу, обов'язково щоразу цілуватися при зустрічі та прощанні.

Весь цей сором доповнює триколорна ганчірка "za мир, za росію, za прєзідєнта".