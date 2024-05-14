Ворог на певних напрямках мав успіхи, але ситуація динамічно змінюється, – ОСУВ "Хортиця"

Збройні Сили України протистоять окупаційним військам у повномасштабній війні уже 811 днів. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, яка оперативна ситуація станом на ранок 14 травня на Сході нашої держави.

Загалом ситуація в зоні ОСУВ "Хортиця" залишається складною, але Сили оборони не допускають просування ворога вглиб оборони. Про це Волошин розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Яка наразі ситуація

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що ведуться жорсткі оборонні бої. За його словами, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупиняються. Так, обстановка контролюється Силами оборони, щоб утримати як оборонні рубежі та позиції, а також нанести ворогу ураження.

Він розповів, що працює на напрямках розвідка, артилерія та підрозділи безпілотних систем.

Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу в силах та засобах. Ну і, звісно, активно атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках мав певні тактичні успіхи, однак відбувається динамічна зміна обстановки,

– зазначив Волошин.

ЗСУ завдають противнику втрат в живій силі, відновлюють позиції і на окремих ділянках мають певні тактичні успіхи.

На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої. Ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має певний частковий успіх, в інших наші Сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення,

– резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

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