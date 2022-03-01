Яка ситуація в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини

Російські загарбники у районі Херсону вже вийшли на рубіж. Херсонська обласна державна адміністрація відзвітувала про актуальну ситуацію.

Станом на 13:00, 1 березня, 4 мирних мешканців постраждали.

Важливо Мер Херсона просить про "зелений коридор" для населення, щоб уникнути гуманітарної катастрофи

Яка ситуація в Херсоні

Окупанти продовжують гатити по мирних районах, зокрема:

10:50 – загорівся автомобіль міськводоканалу;

10:53 – снаряд потрапив у багатоквартирні будинки;

11:03 – горіли будинки;

11:09 – горіли квартири двоповерхового будинку.

За попередніми даними Департаменту здоров'я, 4 особи мирного населення постраждали. У більшості районів є проблема з хлібом та медикаментами. Однак ці питання намагаються розв'язати на місцях.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв звернувся до президента, Кабміну та парламенту. Він попросив про "зелений коридор" для населення, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.

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