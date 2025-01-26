Ворог потрапив у вогняний мішок, продовжувати наступ не зможе, – 110 ОМБр про Велику Новосілку

У Великій Новосілці на Донеччині продовжуються бої. Захисники наголошують, загрози оточення наших підрозділів немає. Російські загарбники потрапили у вогняний мішок, тож продовжувати наступ не зможуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 110 ОМБр. Військові також показали, який вигляд зараз має Велика Новосілка.

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Яка ситуація у Великій Новосілці зараз

"Одразу зазначимо, загрози оточенню наших підрозділів немає", – наголосили у 110-й бригаді.

Додали, наші захисники б'ються як леви, проявляючи надзвичайну хоробрість. Також військові розповіли, що останніми днями агресор величезними силами піхоти намагався блокувати опорні пункти Сил оборони.

Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення, – знищувалося,

– наголосили у 110 ОМБр.

Також зазначили, що по артилерії та FPV у нас з ворогом приблизний паритет. Однак, за кількістю піхоти в окупантів величезна перевага. Втім, наші захисники запевняють, крові загарбникам "добре попили та продовжують кровопускання".

З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає, що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника,

– підкреслили в бригаді.

Також наголосили, що продовжувати наступ з Великої Новосілки в російських загарбників не вийде. За словами військових, виникла типова ситуація для окупантів, – "головне зробити флаговтик", а ціна та перспективи неважливі.

Річка "Мокрі Яли", яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами,

– зазначили в 110 ОМБр.

Додали, щодо самого міста, – цілих будівель у населеному пункті не залишилося.

Яка ситуація у Великій Новосілці: дивіться відео