Чи готові Сили оборони до можливого підриву ЗАЕС: у Генштабі пояснили ситуацію

Після підриву Каховської ГЕС ніхто не виключає, що російські окупанти можуть вчинити злочин на території Запорізької АЕС. Однак Сили оборони підготовлені до цього.

Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Він зазначив, що підрозділи ДСНС також залучатимуться до виконання заходів, специфічних для них.

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Чи готові Сили оборони до можливого підриву ЗАЕС

За словами Громова, сценарій з відносно високою імовірністю підриву Запорізької АЕС не є новим. Він є об'єктом ретельного вивчення та постійного моніторингу ситуації – як можливих наслідків реалізації такого сценарію, так і для оцінки впливу на виконання завдань військами та вжиття необхідних заходів з реагування.

Безпосередньо на фронті на випадок радіаційної небезпеки українські військові забезпечені засобами індивідуального захисту та радіаційного контролю,

– зазначив Громов.

Він розповів, що Сили оборони мають підготовлені та оснащені сучасними приладами резерви особового складу, які можуть безпосередньо виконувати завдання радіаційної розвідки, контролю та деконтамінації підрозділів, що потрапили в зону радіоактивного зараження.

"Підрозділи ДСНС також будуть залучатися до виконання заходів, специфічних для них", – підкреслив Громов.

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