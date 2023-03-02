Росіяни можуть опинитися в оточенні, – полковник ЗСУ про спроби атакувати Бахмут

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої, ворог не припиняє атакувати українські сили оборони. Одна з таких атак в районі Парасковіївки може обернутися черговим військовим провалом для російських окупантів.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він розповів про плани ворога на Донецькому напрямку.

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За словами Світана, Бахмут в дуеті з гарнізоном Часового Яру – дуже хороший укріпрайон. Бахмут в низині, Часів Яр на підвищенні, там перебуває достатня кількість засобів ураження, переважно артилерія.

Ця арта утримує росіян від виходу на центр Бахмута,

– додав військовий.

Росіяни намагаються оточити Бахмут

Військовий експерт повідомив, що росіяни намагалися вийти на Часів Яр південніше Бахмута, але не дійшли навіть до дороги, яка веде із Костянтинівки до Бахмута. Основні дороги ведуть в Бахмут через Часів Яр, а туди окупанти підійти не можуть. Ворога зупинили південніше Бахмута.

Також окупанти намагалися атакувати Бахмут з півночі. Розуміючи, що в сам Бахмут вони глибоко зайти не можуть, роблять спроби обходити його з півночі, намагаючись вийти на Часів Яр. Цим спробам протидіє угруповання, що перебуває у Часовому Яру.

Зараз росіяни потрапляють самі в дуже непросте становище. Виступ, який іде з Парасковіївки з півночі на південь в сторону Бахмута, сам може опинитися в оточенні, якщо правильно будуть проведені деякі оперативно-тактичні дії, перекинуті резерви. Удари зліва, справа, з флангів можуть відсікти це російське угруповання,

– наголосив Світан.

Він додав, що від успіху операції, якою там керує генерал Олександр Сирський, залежатиме чи вирівняється там фронт, чи буде прийнято рішення відійти до нових рубежів в районі Часового Яру.

Світан про атаки росіян біля Бахмута: дивитись відео

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